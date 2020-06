Alzira posa en marxa el voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La participació inclou formació, dietes i assegurança

L’Ajuntament d’Alzira conjuntament amb l’Associació Interpreta Natura posen en marxa la campanya d’estiu del voluntariat ambiental per a prevenció d’incendis forestals en les serres de la Murta i les Agulles, així com de les muntanyes de la Garrofera i els principals rius i barrancs del terme municipal d’Alzira.



Després de la bona experiència de l’any passat en la qual es varen sobrepassar les expectatives, enguany s’ha apostat per allargar el voluntariat als tres mesos de l’estiu, i portar a terme una actuació comarcal que incremente la zona de vigilància fins als termes limítrofes, de manera que s’augmenta la capacitat de resposta.



En este sentit, el regidor de l’àrea de Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica, Pep Carreres, ha manifestat: “Hem d’entendre la prevenció d’incendis forestals com una política coordinada i conjunta de tots els municipis que formem part de la serralada de la Murta i les Agulles. Els incendis no entenen de límits administratius i per tant la seua vigilància i prevenció han de transcendir dels dominis municipals als dominis orogràfics”.



Els interessats a participar han de contactar per telèfon al 654050504 o bé enviar un correu electrònic a voluntariat@interpretayeduca.com, indicant les seues dades i la disponibilitat de participació. Dins del voluntariat, els participants reben les dietes corresponents a esmorzar i dinar, assegurança de responsabilitat civil i accidents, EPI i uniforme identificatiu, certificat de participació i jornades formatives, per exemple en primers auxilis.



Els objectius fonamentals d’este any són consolidar el col·lectiu del voluntariat ambiental com una peça clau dins de les polítiques municipals en prevenció d’incendis forestals i estendre la seua zona d’afecció a tota la cadena muntanyosa que comença a les valls alzirenyes de la Murta, de la Casella i d’Aigües Vives.



Este estiu s’espera especialment complicat sobretot en la seua segona part, que és quan l’exuberant vegetació que tenim a les nostres muntanyes perdrà la humitat i es convertirà en un abundant i continu combustible que donarà molta virulència al foc en cas d’incendi forestal.



L’Ajuntament d’Alzira, sent conscient d’esta perillosa realitat, aposta per promoure un voluntariat en prevenció d’incendis forestals que ajude a detectar els possibles focus d’incendis forestals de forma ràpida i efectiva oferint la possibilitat als mitjans d’extinció d’una ràpida intervenció que puga evitar la proliferació dels grans incendis forestals.