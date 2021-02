Alzira rellança la campanya Del bar a casa

Connect on Linked in

L’Ajuntament facilitarà el repartiment a domicili de les comandes

Des de l’ajuntament d’Alzira es fa un pas més per a donar suport a l’hostaleria alzirenya i des de hui s’oferix als bars i restaurants qque així ho desitgen, la possibilitat de fer el repartiment gratüit de les seues comandes.

Es tracta d’un repartidor que rebrà els encàrrecs dels negocis i els repartirà als clients fent ús d’una moto elèctrica i sense que supose cap cost per als hostalers.

“Amb esta iniciativa donem suport a la campanya que vam encetar el passat mes de març, Del Bar a Casa, que es va posar en marxa per tal d’incentivar el consum als bars, cafeteries i restaurants de la nostra ciutat i adaptar-se a les restriccions de la pandèmia”

La campanya consistix a un directori que es pot consultar al portal de comerç on es pot trobar les diverses opcions disponibles tant per a menjar per a emportar a casa com els negocis que fan repartiment a domicili.

A més des de el departament de Comerç municipal es treballa per tal d’actualitzar i incloure noves propostes a este llistat, de manera que els locals interessats a participar en este directori poden fer-ho emplenant un formulari a https://forms.gle/h3CoMksQSSvzFRZf6

Pel moment s’oferixen les dades de contacte i enllaç als perfils de més de 30 establiments, als que els clients poden fer les seues comandes.

HORARIS D’ATENCIÓ

Respecte a les noves mesures restrictives que suposen el toc de queda a les 22 hores, s’ha portat a terme una consulta per tal d’aclarir les condicions de recollida i repartiment:

• Els clients dels establiments que oferixen menjar per a emportar poder recollir les seues comandes fins a les 22 hores.

• Pel que fa al servei de repartiment a domicili per part de l’establiment d’hostaleria i restauració, està permés fins a l’horari habitual de tancament autoritzat per a eixe negoci, independentment de l’horari del toc de queda.

• Els treballadors del sector de lliurament de menjar a domicili, que oferixen un servei durant la vigència de restricció de mobilitat, cal que vagen degudament identificats amb certificat o justificant de l’empresa que acredite que està portant a terme tasques de repartiment.