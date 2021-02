Alzira reobri els parcs i recupera l’activitat cultural

Connect on Linked in

Finalitza la pròrroga de mesures locals

La Generalitat dicta noves mesures autonòmiques

Després de l’evolució favorable de les últimes setmanes, l’Ajuntament d’Alzira no continuarà amb les mesures restrictives locals. D’esta manera, a partir de dilluns 1 de març a les 00 hores, finalitza la vigència de les mesures que estaven prorrogades a l’àmbit municipal i queda sense efecte el ban del passat dia 10 de gener i per tant:

S’obrin els parcs, jardins i zones de joc infantils de la nostra ciutat.

S’obrin les instal·lacions esportives municipals a l’aire lliure.

Es recupera l’activitat cultural, d’oci, espectacles i de joventut.

Per la seua banda, des del punt de vista autonòmic, el Consell autoritza la reobertura de l’hostaleria en terrasses, fins a les 18.00 hores, i anuncia que, a partir del primer cap de setmana de març, es decreta l’alçament del tancament perimetral dels municipis de més de 50.000 habitants. La mesa interdepartamental de la Generalitat ha acordat noves mesures que entraran en vigor el pròxim dilluns, 1 de març, per a la contenció y prevenció de la Covid-19.

A partir d’esta data, es permetran les reunions de fins a quatre persones tant en el carrer com en els bars i restaurants, però recorden que encara queden prohibides les reunions socials entre no convivents a l’àmbit privat. Els comerços no essencials ampliaran els seus horaris fins a les 20.00 hores i l’aforament, tant en estos espais com en altres i a l’aire lliure s’incrementa fins al 50%. Els parcs i jardins tornaran a obrir i l’esport en espais oberts torna a ser possible sense l’obligatorietat de portar la mascareta.

Per contra, es prorroga el tancament perimetral a tota la Comunitat Valenciana i el toc de queda es mantindrà des de les 22.00 hores fins a les 06.00 hores.

Resum de mesures autonòmiques a partir de l’1 de març

En l’hostaleria, les terrasses poden obrir fins a les 18 h

El comerç no esencial amplia l’horari d’obertura fins a les 20 h, amb limitaci´ço d’aforament del 50%.

Limitació de 4 persones en espais públics i limitació de les persones del nucli de convivència en espais privats

La Comunitat Valenciana perimetrada. Decau el perimetratge dels municipis de més de 50.000 habitants

Permés l’esport a l’aire lliure

Limitació de mobilitat nocturna de 22 a 6 hores

Este decret entra en vigor durant 14 dies, fins a les 23.59 del 14 de març