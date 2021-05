Alzira rep els participants al concurs arquitectònic EUROPAN 16

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Alzira rep als participants i membres del jurat del concurs d’arquitectura Europan16. La comitiva conformada per l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, la secretària autonòmica d’Arquitectura Bioclimàtica, Laura Soto, la Directora General d’Innovació Ecològica en la Construcció, Nuria Matarredona i membres de l’organització i el jurat del concurs, ha rebut 10 dels arquitectes participants. Realitzaran un recorregut per la nostra ciutat, parant especial atenció a la zona que serà intervinguda en el projecte: el Torretxó Baix per tal de conèixer l’emplaçament i la realitat de la nostra ciutat.

L’objectiu final d’este concurs és que els projectes arquitectònics guanyadors solucionen els reptes que planteja la ciutat escollida. Alzira és una de les set ciutats espanyoles que participen en este projecte, el qual ha estat molt ben rebut pel Govern autonòmic, ja que la secretaria autonòmica d’Arquitectura Bioclimàtica, Laura Soto, ha assegurat que la coordinació i implicació entre ambdues institucions ha sigut molt bona.

Per la seua banda, l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez, ha valorat positivament esta visita que permetrà als participants conéixer la idiosincràsia d’Alzira i pròximament crear estructures de futur al Torretxó Baix que el puguen connectar amb l’Alquerieta i fer créixer la nostra ciutat de forma sostenible.

Recordem que Europan 16 és un concurs d’àmbit europeu on participen 17 països, amb la finalitat que joves estudis d’arquitectura d’arreu d’Europa presenten projectes d’actuació urbanístics destinats a millorar els espais d’habitatge i urbanització.