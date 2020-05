Alzira repartix 40.000 mascaretes a la ciutadania

Print This Post

L’Ajuntament d’Alzira començà el passat dissabte el repartiment a la ciutadania de 40.000 mascaretes adquirides de manera centralitzada amb els diferents municipis de la mancomunitat. Està previst que el

repartiment continue al llarg de tota la setmana pròxima.

Es tracta de mascaretes que es poden llavar, de manera que són reutilitzables. Amb la col·laboració de Protecció Civil, Vacif i altres voluntaris de la ciutat, es farà arribar a cada casa un paquet de dos unitats.

“Vull agrair la solidaritat i l’esforç que estan fent els voluntaris de la nostra ciutat per a ajudar i estar al costat dels veïns i veïnes” ha manifestat l’alcalde de la ciutat Diego Gómez

Estes 40.000 unitats, se sumen a les que ja s’han repartit al transport públic en les últimes setmanes, també a les 1.200 mascaretes infantils, i les destinades a majors o malalts crònics, que es poden recollir a les farmàcies amb el SIP.

L’enviament incorpora també una carta de l’alcalde amb instruccions d’ús de les mascaretes i en la qual agraïx que tinguem un bon comportament i demana que es respecten les normes. La responsabilitat individual i la col.laboració ciutadana són essencials per a poder seguir amb el procés de descalada.

“Recomanem fer ús de les mascaretes quan eixim al carrer per a reduir el risc de contagi, i sobretot demanem a la ciutadania responsabilitat. Només si cumplim les normes de forma estricta podrem anar avançant i passant les fases previstes per a superar la crisis. El dia després encara no ha arribat i el virus està present.” ha manifestat l’alcalde.