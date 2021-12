Alzira repetirà el format de cavalcada amb una cercavila dels Reis pels barris de la ciutat

Connect on Linked in

S’establiran horaris aproximats de visita als barris en els pròxims dies

Com a colofó es dispararan 4 castells de focs simultanis

Com ja es va fer l’any passat, enguany la cavalcada dels Reis d’Orient visitarà els barris de la ciutat perquè tots els xiquets i xiquetes puguen saludar Ses Majestats des dels carrers dels recorreguts.

Donada l’actual situació sanitària en la ciutat, l’Ajuntament d’Alzira ha decidit repetir el format de la cavalcada de 2021, amb una cercavila amb dos recorreguts simultanis on els xiquets i xiquetes podran gaudir del Reis sense haver de desplaçar-se a un recorregut determinat.

A les 16.00 hores s’espera l’arribada a l’Ajuntament, on Ses Majestats seran rebudes al Saló Noble per l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez, i el regidor de Festes, Xavi Pérez, que els donaran la benvinguda i els atorgaran la clau de la ciutat.

A partir de les 16.30 hores la caravana dels Reis recorrerà les barriades d’Alzira amb els seus vehicles. Faran un passeig per part dels carrers de la ciutat, precedits pels equips de Protecció Civil, acompanyats per una comitiva amb animació musical i els patges reials.

En els pròxims dies s’anunciaran els horaris aproximats de visita als barris i zones de la ciutat

Com a colofó, en acabar, hi haurà 4 disparades simultànies de focs artificials, des de diferents punts de la ciutat: plaça Ana Sanchis, llavador de l’Alquerieta, plaça del Regne i plaça Elisa Ramírez (Mancomunitat).

“Volem que el 5 de gener siga màgic i que els xiquets i xiquetes d’Alzira puguen saludar Ses Majestats els Reis d’Orient. Malauradament la situació sanitària torna a condicionar un acte com la cavalcada, que normalment aglutina a més de 20.000 persones en els carrers d’Alzira. Per això hem decidit fer dos recorreguts per a que els xiquets i les xiquetes puguen gaudir d’este dia tan esperat per a ells”, ha explicat el regidor de Festes, Xavi Pérez.

Des de l’Ajuntament d’Alzira es vol agrair la col·laboració de l’Associació Retromòbil de Protecció Civil i Policia Local, sense ells seria impossible celebrar este esdeveniment.