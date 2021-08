Alzira reprén la formació en prevenció d’incendis a urbanitzacions

Connect on Linked in

Com en anys anteriors, l’Ajuntament d’Alzira col·labora amb la Direcció General de Prevenció d’incendis Forestals de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en la formació al veïnat sobre prevenció d’incendis.

Este dissabte 7 d’agost a les 18:00 hores, en l’edifici de l’escola de cuina IDEA de la urbanització “El Respirall”, s’organitza una xarrada de consells i pautes d’autoprotecció front als incendis forestals, orientades especialment per als propietaris de vivendes envoltades de sòl forestal.

En esta ocasió la formació inclou activitats infantils per als xiquets i xiquetes que acompanyen els seus pares. No es requerix inscripció prèvia.

“Vull animar a tots els veïns i veïnes a acudir a esta xarrada pedagògica que resulta molt interessant, especialment per als que viuen en una zona pròxima al sol forestal, perquè moltes vegades els incendis s’originen per desconeixement. Cal donar a conèixer les pautes per tal la gent caiga en detalls que de vegades no té en compte, actuacions senzilles que hem de tindre sempre presents. Hem de ser conscients que hi ha accions que portem a terme que poden provocar un mal irreversible” ha explicat el regidor de Medi Ambient Pep Carreres.

Amb el lema ‘Stop al Foc, que la teua acció no provoque destrucció”, la Direcció general de Prevenció d’Incendis Forestals junt a l’empresa VIELCA està desenvolupant la campanya de comunicació en prevenció d’incendis forestals per aquest 2021, en els diferents municipis i espais urbanitzats pròxims a zona forestal.

Durant aquest estiu, estem sent testimonis de les greus conseqüències que estan tenint els grans incendis forestals que assolen alguns països mediterranis amb condicions semblants al nostre, com Grècia i Turquia, veient als informatius esgarrifoses imatges del foc assetjant ciutats i urbanitzacions. Malauradament esta escena es repetix cada vegada amb major freqüència com a conseqüència dels efectes del canvi climàtic i de la proliferació d’urbanitzacions en l’entorn forestal.

“Les nostres muntanyes a hores d’ara estan molt carregades de vegetació, exuberants, però esta condició fa que siga més perillós en cas d’incendi, per això cal fer una gestió diferent del paratge, assumir que el paratge és part nostra, que depèn de tots, ens hem d’implicar i una forma de fer-ho és conèixer les pautes i actuacions que hem de portar a terme per a previndre incendis. Si treballem la prevenció podrem reaccionar millor en cas d’incendi” afig el regidor