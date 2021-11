Alzira Saludable acosta els consells dels especialistes a la població sobre addiccions, alimentació sostenible i atenció a l’adolescència

Connect on Linked in

La tercera edició de la fira saludable tindrà lloc els dies 15, 16 i 19 de novembre a la Casa de la Cultura

La regidora de Sanitat, Gemma Alós, convida a veïns i veïnes a participar en les diverses xarrades

El dilluns 15 de novembre donarà inici una nova edició d’Alzira Saludable, una iniciativa que la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament d’Alzira recupera després de dos anys inactiva per a promoure la salut, per mitjà del debat i la difusió de missatges i continguts que ajuden a la població a encarar els episodis de malalties amb coneixements gràcies als consells oferits pels especialistes. L’auditori de la Casa de la Cultura acollirà les ponències d’esta tercera edició d’Alzira Saludable, que començaran a les 18 hores.

Les addiccions seran el tema de la primera de les xarrades. «Addicció, eclipsi de les teues emocions», és el títol de la conferència que oferirà Marián Martí, directora d’Ian de Psique Centre de Psicologia i Desenvolupament Personal, en la qual ajudarà els participants a reconéixer les pautes que tenen i com tractar d’evitar caure en elles. L’endemà, Elena Collado, dietista i nutricionista, oferirà la xarrada «Alimentant-nos per la terra», que tractarà sobre com repercutix l’alimentació al nostre ecosistema, a la nostra naturalesa i, també, com afecta al canvi climàtic, explica la regidora de Sanitat, Gemma Alós.

L’última sessió es durà a terme el divendres 19 de novembre. El psicòleg Ximo Estrelles, director de Psiques Psicologia i Logopedia, parlarà a pares i mares sobre la difícil etapa de l’adolescència en la xarrada titulada «Socors, tinc un adolescent a casa. Pautes per a sobreviure a una adolescència viral», on informarà sobre l’avançament de l’inici de l’adolescència o els riscos de les xarxes socials. Amb esta xarrada es tancarà la tercera edició d’Alzira Saludable: «Enguany l’edició és més curta, però el que volíem era donar continuïtat a la cita, perquè sabem que a la ciutadania els agrada molt».

L’objectiu d’estes ponències és «conscienciar la població per tal de dur una vida el més saludable possible, posant al seu abast les eines necessàries per a poder fer front a diverses situacions», ha explicat la regidora Gemma Alós. Els assumptes que es tracten en esta edició «són temes que ens afecten a tots en primera persona o a gent que tenim al voltant, i que ens poden donar les pautes adequades per a saber com eixir d’una situació concreta», segons ha manifestat la regidora.

La regidora de Salut ha aprofitat per a animar a tots a assistir a estes interessants xarrades que s’han preparat des de la Regidoria, per tal d’acostar els hàbits saludables als nostres costums habituals i diaris i que a més estan dirigides a tots els segments de la població.