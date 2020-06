Alzira sol·licita una subvenció a la Generalitat Valenciana per a la instal·lació de comportes en les conduccions del clavegueram en el punt on confluïxen amb el riu

Print This Post

La Regidoria de Servies Urbans ha sol·licitat a la Generalitat Valenciana una subvenció per a poder sufragar el cost d’instal·lació, 80.000 euros més IVA, d’un parell de comportes als conductes de clavegueram, concretament en el punt on desaigüen al riu.



Estes vàlvules de retorn tenen com a finalitat evitar inundacions en el nucli urbà quan les aigües del Xúquer venen crescudes.



Un complex entramat de conduccions en la xarxa possibiliten el bombeig de les aigües residuals fins a l’estació depuradora Alzira-Carcaixent, però en episodis d’intenses pluges es produïxen alleujaments de la xarxa de clavegueram al Xúquer.



Per a evitar en estes circumstàncies que l’aigua crescuda del riu aplegue al nucli urbà per mitjà de les conduccions d’aigües residuals es pretén la instal·lació de les comportes que contribuirien a controlar-la.



Fernando Pascual, regidor de Serveis Urbans, ha manifestat que “Amb esta actuació es vol donar un pas més en la tasca mampresa pel Govern del Pacte de la Vila per tal de minimitzar les inundacions en les zones més vulnerables del nucli urbà de la nostra ciutat, però per a poder escometre esta instal·lació de les comportes necessitem l’ajuda de la Generalitat, i ara estem a l’espera de la resposta per a saber si podem seguir endavant i instal·lar estes comportes de cara a les pluges de la pròxima tardor”.