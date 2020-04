Alzira suspén les festes de Sant Bernat

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira anuncia hui la suspensió pel coronavirus de les festes patronals en honor de Sant Bernat, que estaven programades del 17 al 25 de juliol.

Es tracta d’unes festes multitudinàries amb concentracions nombroses al recinte firal i el camp d’esports Venècia. Ara per ara les recomanacions sanitàries són clares al respecte i desaconsellen totalment este tipus d’esdeveniment, a més no podem assegurar que la pandèmia estiga controlada en eixes dates, cosa que no permetria que se celebrara.

“No podem arriscar-nos, ja que ningú ens assegura que arribat el moment tinguem el vistiplau de les autoritats sanitàries i que es puguen celebrar amb les condicions de seguretat adequades. La decisió és suspendre i no s’ha considerat canviar la data”, assegura el regidor de Festes, Xavi Pérez. “A més”, afig, “és una decisió difícil però responsable en un moment de crisi sanitària i econòmica en què hem d’atendre les persones i vetlar per la salut dels alzirenys i alzirenyes. Teníem molta il·lusió en estes festes però combatre la pandèmia és primordial per a la nostra ciutadania i els negocis de la ciutat”.

La programació de concerts per a les festes ja estava tancada amb actuacions previstes de La Oreja de Van Gogh, Ketama, La Fúmiga, Lágrimas de Sangre, les orquestres: La Tribu, Prometida, La Bestia, festival de DJ locals, tribut a Sabina, Limbottheque i una nit de rock amb col·laboració de l’Associació Cultural “A Kasa no” i altres espectacles. Enguany s’havia apostat pels grups i artistes locals i a més estava previst recuperar un gran castell de focs artificials a càrrec de Pirotècnia Crespo la vespra de Sant Bernat i altres actuacions infantils.

Des de la Regidoria de Festes s’ha contactat amb tots els grups per a anunciar la suspensió seguint els criteris de responsabilitat tant per a la nostra ciutadania com per als mateixos artistes. Així mateix, el regidor de Festes ha comunicat als portaveus de l’equip de govern i de l’oposició esta dolorosa decisió.

“Volem mostrar la nostra solidaritat amb el sector de l’espectacle i agraïm la seua comprensió. Ens comprometen a estudiar les possibilitats de fer alguna actuació si d’ací a final d’any la situació és favorable. Així mateix, tant com siga possible, l’Ajuntament comptarà de nou amb les productores que enguany havien de fer les festes. Mantenim el compromís amb estes empreses de cara a les festes de 2021, si la situació econòmica ho permet”, ha anunciat l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez.