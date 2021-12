Anabel Medina inaugura a Torrent l’exposició del Museu de l’Esport

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Torrent va comptar amb la presència de la tennista torrentina per a presentar la mostra que reuneix prop de 300 objectes relacionats amb les grans llegendes de l’esport



Els organitzadors de la mostra ‘Llegendes de l’esport’ que ha portat fins a Torrent una exposició dedicada a personatges i moments històrics de l’esport nacional i internacional, van presentar l’exposició davant els membres de la corporació municipal i amb la destacada presència de la tennista de Torrent, Anabel Medina.



Tant l’alcalde de la ciutat, Jesús Ros, com la regidora de Cultura i Esport, Susi Ferrer, van tindre unes paraules d’agraïment per a la campiona de la plata olímpica de Pequín en 2008, qui al seu torn va destacar l’orgull que és per a ella portar el nom de la seua ciutat per tot el circuit internacional, on és coneguda per ser “la xiqueta de Torrent”, comentari divertit que va compartir amb els presents a l’acte d’inauguració de la mostra.



L’exposició, que estarà oberta al públic fins al 30 de gener, acull una destacada mostra d’objectes i moments històrics de l’esport nacional i internacional; i en aquesta ocasió, en acostar-se per primera vegada fins a la Comunitat Valenciana i situar-se a Torrent, ha dedicat un racó especial per a exhibir alguns dels assoliments aconseguits per Anabel Medina, qui ha cedit als organitzadors alguna peça de la seua col·lecció particular.



Aquells que decidisquen visitar aquesta exposició es trobaran a més amb objectes que recorden grans moments de l’esport, com a samarretes signades per estreles del básquet americà, botes de futbol dels campions mundials, bicicletes i mallots de les estreles del ciclisme, raquetes dels campions de tennis, a més de molts altres objectes dignes d’exposició que faran les delícies de famílies senceres en recordar aquells moments d’èxit dels quals alguns pares i mares van ser testimonis en el seu moment.