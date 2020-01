Ananda Dansa s’acomiada dels escenaris a les Arts amb l’estrena d’‘ÂTMAN, EL COMIAT’

Print This Post

Amb música de Pep Llopis, una companyia de 17 ballarins, l’actriu Rebeca Valls, l’intèrpret de cant d’estil Jonatan Penalba i l’Orquestra de la Comunitat Valenciana sota la direcció de Cristóbal Soler.

Es tracta d’una coproducció de les Arts i Ananda Dansa, amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura i el Gran Teatre Antonio Ferrandis de Paterna

Ananda Dansa s’acomiada del públic al Palau de les Arts amb l’estrena del seu últim espectacle ‘ÂTMAN, EL COMIAT’, que el divendres, 17 de gener, al Teatre Martín i Soler, inaugura ‘Les Arts és Dansa’, el primer cicle del centre d’arts dedicat íntegrament a aquesta disciplina

La directora de la companyia, Rosángeles Valls, el compositor Pep Llopis, el mestre Cristóbal Soler i el director artístic de les Arts, Jesús Iglesias Noriega, han presentat hui en conferència de premsa aquest espectacle de nova creació, coproduït entre el Palau de les Arts i Ananda Dansa, amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura i el Gran Teatre Antonio Ferrandis de Paterna.

Jesús Iglesias Noriega ha emmarcat tant el cicle de dansa, com l’elecció d’Ananda Dansa com a companyia inaugural dins de la nova línia artística del teatre.

“L’obertura a nous públics implica també la diversificació de l’oferta i la dansa és una disciplina imprescindible en qualsevol teatre d’òpera europeu. I, en aquest sentit, les Arts, a més d’escenari de grans companyies nacionals, té un paper fonamental com a promotor i aparador per al talent d’aquest territori. Per aquest motiu la nostra primera nova producció de la temporada és un espectacle de dansa”, ha explicat el director artístic.

“‘Âtman’ significa ‘ànima’ en sànscrit, aquesta ànima recorre les entranyes del dolor, de la tristesa, de la mort i també de la vida; ‘comiat’ és ‘l’acte d’acomiadar-se’ però també té una segona accepció, ‘permís per a anar-se’n’”, així ha presentat Rosángeles Valls l’espectacle.

“L’últim acte artístic de la companyia Ananda Dansa, fundada per ella mateixa i el seu germà Edison Valls, proposa una reflexió artística, compassiva i poètica sobre aquest amor que genera violència, esbiaixant fins i tot la vida dels qui estima. ‘ÂTMAN, EL COMIAT’ ens parla del patiment, dels trànsits de la vida, de l’esperança i de la felicitat de les dones”, ha apuntat.

Rosángeles Valls ha recordat el compromís d’Ananda Dansa amb la societat a l’hora de concebre el seu últim espectacle: “I quin comiat millor per a una companyia compromesa i progressista que reflexionar en el seu últim espectacle sobre la mort i celebrar, alhora, un cant a la vida. De la foscor a la llum”.

“La mort -ha explicat- és la d’aquestes dones que cada any perden la vida a les mans de les seues parelles, davant dels ulls aterrits i impotents dels seus propis fills i filles, també víctimes que hauran de viure amb aquest trauma. La vida és la de les dones i aquests xiquets que han aconseguit escapar de la violència, i que hauran de fer un gran esforç per a superar els records”.

“I ací estem totes i tots, per a donar-los la mà per a aprendre a superar les dificultats i recuperar l’alegria de viure: desitjar la pau i l’amor; la calma. Plantejar-nos un canvi de vida, mirant el futur amb esperança. I això és una cosa que només podrem fer quan siguem capaços de posar nom al que ens ha ocorregut”, ha assenyalat Rosángeles Valls.

Ananda Dansa ha construït aquest homenatge sobre música tradicional valenciana passada pel filtre de la contemporaneïtat, i acompanyada de poemes de Vicent Andrés Estellés i en el cant d’estil, “un homenatge a la ciutat on vam nàixer artísticament i que ens ha vist créixer i desenvolupar-nos, i de la qual ara ens acomiadem: València”, ha matisat la coreògrafa.

Per a fer-ho, compta amb la música del col·laborador habitual de la companyia, Pep Llopis, juntament amb 17 ballarins, l’actriu Rebeca Valls, l’intèrpret de cant d’estil Jonatan Penalba i l’Orquestra de la Comunitat Valenciana sota la direcció del també valencià Cristóbal Soler.

Rosángeles Valls, que signa la idea, la creació i la direcció coreogràfica de ‘ÂTMAN, EL COMIAT’, és autora també dels elements escènics. El muntatge es basa en material coreogràfic de Paloma Calderón, Cristina Maestre, Sara Canet, Miguel Machado, Renata Valls, Toni Aparisi i de la mateixa Rosángeles Valls.

L’equip creatiu es completa amb Toni Aparisi, assistent de direcció; Nacho Diago, responsable de la direcció de Rebeca Valls; Pascual Peris, dissenyador de vestuari; Antonio Castro, responsable d’il·luminació; Amparo Panadero, autora de textos i lletres dels temes musicals, i Rodolf Sirera en l’assessorament literari.

17 professionals que han integrat la companyia valenciana en les seues diferents etapes al llarg dels seus 38 anys d’existència es retroben en ‘ÂTMAN, EL COMIAT’.

Toni Aparisi, Paloma Calderón, Cristina Maestre, Sara Canet, Miguel Machado, Renata Valls, Lorenza Di Calogero, Yolanda Peña, Paula Quiles, Isabel Abril, Susana Rodrigo, Cristina David, Julia Cambra, Irene Mira, Abel Martí, Paco Bodi i Jose Giménez constitueixen la nòmina de ballarins i ballarines que participen en aquesta ‘festa de comiat’, com ha qualificat la mateixa directora.

A més de la representació del dia 17 de gener, el Teatre Martín i Soler acollirà més funcions d’aquest espectacle els dies 19, 22, 25, 26 i 31 de gener, a més de dues representacions l’1 i 2 de febrer. Les localitats, que es poden adquirir a les taquilles del teatre o en ‘www.lesarts.com’, tenen un preu únic de 25 euros.

Així mateix, ‘Les Arts és Educació’ ha reservat dues funcions més, els dies 23 i 29 de gener, per al públic del programa didàctic.