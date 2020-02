Connect on Linked in

Andrea Alonso Gómez, alumna de 6é de primària del col·legi Sant Cristòfor Màrtir, és enguany la guanyadora del concurs de dibuix convocat, un any més, per la Junta Local Fallera. El concurs té per objectiu fer partícips a tots els xiquets i les xiquetes del municipi amb els seus dibuixos per il·lustrar el cartell de les Falles de 2020.

L’entrega del premi es va fer durant la inauguració de l’exposició del Ninot celebrada dissabte a la Casa de Cultura.