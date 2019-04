Andrea Fos participarà per primera vegada al Jendamark Bellbuoy Challenge de Sud Àfrica

Print This Post

La nedadora suecana, Andrea Fos, serà el pròxim dissabte 13 d’abril una de les participants internacionals a la 10 edició del Jendamark Bellbuoy Challenge. Esta prova és la primera parada en l’Open Water World Tour (OWWT) del circuit internacional de natació que arranca este cap de setmana, en la que l’esportista es va proclamar guanyadora absoluta en 2018. L’escenari de la prova serà a la badia de Nelson Mandela, ubicada al Cap Est de Sud-àfrica, seu del Jendamark Bellbuoy Challenge durant els últims 10 anys. Enguany la prova s’inclou per primera vegada en el circuit mundial, projectant-se així a l’escenari internacional en organitzar el primer esdeveniment OWWT en l’hemisferi sud.

El tret d’eixida es donarà a les 8:30 hores del dissabte. 200 competidores i competidors prendran l’eixida en la primera competició de natació en l’Oceà Índic. Tots els participants han estat convocats hui, 12 d’abril, en una reunió informativa per exposar als esportistes de la prova les mesures de seguretat, així com per recollir els seus dorsals i el pack de carrera.

El 21% dels participants de l’esdeveniment en este 2019 són provinents de destinacions fora de Port Elizabeth, ciutat on es disputa la competició, i un 2% addicional correspon a competidors internacionals. L’OWWT és un circuit mundial d’esdeveniments de natació en aigües obertes en localitzacions úniques. Els nedadors que participen en esta competició internacional, no només obtenen punts per al rànquing de l’OWWT participant en les seues proves, també poden sumar-ne realitzant les principals travessies en aigües obertes del planeta.

Andrea Fos, guanyadora de l’OWWT 2018

La primera edició de l’Open Water World Tour, celebrada en 2018, va comptar amb més de 2.000 nedadores i nedadors de tot el món, entre ells la nedadora valenciana, Andrea Fos, la qual es va proclamar la primera líder en categoria femenina, d’este circuit global. A la Mediterranean Pro, última de les set proves que conformaven el circuit l’any 2018, Andrea va dominar amb gran solvència la carrera d’inici a fi i no va donar cap oportunitat als seus rivals, acabant en 2 hores i 57 minuts. Molts nedadors van acabar amb la mateixa puntuació, però considerant que el Desafiament de la Costa Mediterrània va ser l’esdeveniment amb major distancia (10 km), l’organització de l’OWWT va considerar que la guanyadora del 2018 en categoria femenina fora l’esportista suecana.