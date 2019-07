Andrés Cervantes, nou president de la Societat Europea d’Oncologia

Connect on Linked in

El catedràtic de la Facultat de Medicina de la Universitat de València Andrés Cervantes acaba de ser elegit president d’ESMO (Societat Europea d’Oncologia Mèdica), organització científica de referència europea en el camp de l’oncologia mèdica. Cervantes, que és cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Clínic i director de l’Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA, presidirà l’ESMO entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2023.

L’elecció es va realitzar mitjançant votació electrònica. El doctor Cervantes competia amb el professor Emile Voest, director Científic de l’Institut Nacional del Càncer dels Països Baixos, però, finalment, l’elecció va recaure sobre Cervantes, en valorar-se molt positivament el seu programa, centrat en la promoció de la formació i en la consolidació dels llaços d’ESMO amb altres organitzacions internacionals transcendint l’àmbit europeu.

Andrés Cervantes, que en els últims anys ha sigut director d’Educació en la Junta Executiva d’ESMO, substituirà la professora Solange Peters, que assumirà la presidència el pròxim 1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2021. El nou equip directiu, elegit en les eleccions de juny, estarà format, a més, per Florian Lordick, com a director d’Educació; Rosa Giuliani, com a directora de Polítiques Públiques; i Susana Banerjee, com a directora de Membres.

El professor Cervantes serà el quart espanyol al capdavant d’aquesta prestigiosa societat, després dels doctors Hernán Cortes, José Baselga i Josep Tabernero.

Una aposta pel creixement global d’ESMO i per la sanitat pública

Cervantes s’ha mostrat emocionat i honrat en ser elegit per a aquest càrrec i ha posat l’accent en la necessitat d’’stablir nous eixos d’actuació concordes al creixement humà, geogràfic i científic d’ESMO. Ferm defensor de la sanitat pública, ha afegit que, a mesura que ESMO s’expandeix per tot el món, serà necessari “tindre en compte les especificitats geogràfiques, acostar-nos cada vegada més als nostres membres i a les societats nacionals de cada país i tindre una veu forta en les polítiques públiques de salut”.

ESMO, sigles en anglés de l’European Society for Medical Oncology (Societat Europea d’Oncologia) és l’organització oncològica de referència en el continent i una de les més importants a nivell mundial. Actualment compta amb més de 22.000 membres de 150 països, dels quals més de 900 són oncòlegs espanyols.

Cervantes, una fita per a l’oncologia espanyola

El doctor Cervantes és un referent de l’oncologia al nostre país. Catedràtic de Medicina a la Universitat de València, va realitzar el seu Doctorat en el Laboratori de Farmacologia Cel·lular de la Free University Hospital, a Amsterdam, amb un treball sobre la resistència a múltiples fàrmacs. A més, és cap de Servei d’Oncologia Mèdica a l’Hospital Clínic Universitari de València, i, des de maig de 2017, exerceix el càrrec de director general en l’Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA, on dirigeix la Unitat d’assajos clínics Fase I (en els quals es prova per primera vegada en humans l’eficàcia d’un medicament).