Ángel Navarro Mínguez, nomenat nou inspector de la Policia Local de Godella

Ahir es va celebrar l’acte de presa de possessió com a funcionari del càrrec d’inspector de la Policia Local de Godella d’Ángel Navarro Mínguez. L’acte, que ha tingut lloc en el saló de plens de l’Ajuntament, ha estat presidit per l’alcaldessa de Godella, Teresa Bueso, junt al regidor de Seguretat Ciutadana, Fernando Oliveros.

L’inspector Ángel Navarro ha vingut desenvolupant durant estos anys la direcció, supervisió i control del departament de Policia Local implantant un model policial proactiu. En la seua trajectòria professional compta amb 20 anys de servei actiu on ha desenvolupat labors de responsabilitat de servei i en els últims tres anys com a màxim responsable policial del departament, càrrec que continuarà ostentant. Ha pertangut a les plantilles de la Policia Local de Cullera, Alfafar, Burjassot i Godella, a més de tindre nombrosos reconeixements públics per actes meritoris i actuacions policials realitzades.

En paraules d’Ángel Navarro, es ressalta la importància de la labor policial com a punt de connexió de l’ordre i l’harmonia ciutadana, així com la responsabilitat dels funcionaris policials: “Tenim l’obligació, com a servidors públics, de complir amb totes les nostres obligacions per a oferir les millors garanties de seguretat a la ciutadania”.

“Per això amb els recursos operatius i humans amb els quals comptem sempre intentem donar resposta als problemes diaris de la ciutadania. Minimitzar el temps de resposta, actuar de manera activa i preventiva, mediar en els conflictes diaris, així com poder aportar coneixements i formació a la ciutadania, especialment a la població escolar, són els pilars fonamentals del nostre model policial. La nostra societat de hui és el futur de demà, per això hem d’estar sempre treballant amb aqueixa mentalitat per a millorar”, ha acabat el nou inspector.