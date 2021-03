Antella i Sumacàrcer traçaran un pla de limitació de visites a les seues àrees naturals a l’estiu

Connect on Linked in

L’alcalde de Sumacàrcer, David Pons; i l’alcalde en funcions d’Antella, Josep Antoni Juan, han començat idear un pla comú de mesures restrictives a l’accés de persones a les seues dues àrees naturals: l’Assut d’Antella i la platja fluvial de l’Esgoletja a Sumacàrcer. Totes dues zones, molt freqüentades durant els períodes estivals, ja van ser tancades l’estiu passat com a mesura de seguretat per a frenar l’avanç dels contagis de COVID-19. La intenció d’enguany és similar, en un context de màxima cautela davant l’arribada de la vacunació massiva i davant les restriccions de mobilitat que es puguen aprovar des de les administracions autonòmiques per a la campanya d’estiu. Els consistoris estudien limitar les visites i només permetre l’accés a un nombre tancat de turistes cada dia.

No obstant això, no es descarta cap opció i qualsevol decisió comptarà amb el beneplàcit de les autoritats sanitàries superiors.



En la reunió es va traslladar la predisposició de tots dos alcaldes per a arribar a un acord i protegir els seus espais naturals. Com comenta l’alcalde de Sumacàrcer, David Pons: “És un primer pas. Ens hem emplaçat per a continuar reunint-nos les pròximes setmanes i traçar una estratègia conjunta. Això sí, amb tota la cautela del món. Encara no sabem ni la situació que tindrem a l’estiu ni les mesures restrictives que tindrem llavors”.



Aquesta trobada entre tots dos consistoris és només el començament d’una estratègia conjunta, vital per a la integritat de dues dels punts més turístics de la Ribera, i garantir la salut dels veïns de la zona sense dificultar els seus treballs en les parcel·les agrícola limítrofes, ja que, com l’any passat -en tallar tots els accessos- es preveu que per a accedir s’haja de documentar la intenció de treballar en algun terreny pròxim.