Antella renova la seva imatge corporativa amb un disseny fresc, visual i adaptat a les tendències actuals

Antella va aprovar en l’últim ple el nou logotip del consistori en una iniciativa que busca, mitjançant un disseny fresc, innovador i modern, aportar una imatge sintètica amb un gran pes visual i que s’adapte a les noves tendències comunicatives. En el nou emblema s’han utilitzat com a elements identificadors del municipi, l’esquematització de la Casa de les Comportes d’Antella sobre un camp d’ones, elements ja presents en l’Escut Heràldic i en la bandera.

A l’hora de dissenyar la nova imatge del municipi s’ha tingut en compte que s’havien d’integrar tots els valors que creen la personalitat de la localitat, representant la mateixa a nivell iconogràfic i cromàtic: història, natura, aigua i entorn. A més, i dins del procés natural de renovació de la imatge del consistori, l’emblema havia de transmetre, tant a les institucions com als ciutadans, un missatge de modernitat i proximitat. Aquesta revisió iconogràfica s’utilitza per posar en valor la importància històrica de l’aigua, i especialment del Riu Xúquer al municipi i amb la vista posada en la capacitat d’atracció turística.

Per aquest motiu s’han triat els dos colors principals, el color “aigua de riu”, un verd blavós, per a la figura i el negre per a la definició. El nou logotip destaca el nom de la localitat sobre el de l’Ajuntament per jugar amb l’atractiu turístic i s’ha decidit utilitzar la frase “Antella Ajuntament” en detriment del clàssic “Ajuntament d’Antella”. “És un símbol reconeixible i amb personalitat que a partir de hui ens representa a tots els antellenses més enllà d’edats, costums i idees polítiques” ha assenyalat Amparo Estarlich, alcaldessa de la localitat.