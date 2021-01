Apicultors valencians demanen que l’Estat pague de manera patrimonial les inversions per la varroa i els danys produïts per espècies invasores i protegides

Connect on Linked in

Unes 80 persones apicultores de LA UNIÓ han participat en les Jornades estatals de la Unión de Uniones celebrades aquest cap de setmana

Gran èxit en les VIII Jornades Apícoles Estatals de la Unión de Uniones on es van posar sobre la taula temes que preocupen a tot el sector apícola i en les quals van participar unes 80 persones apicultores de LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders.

Les VIII Jornades Apícoles Estatals s’han celebrat aquest cap de setmana per videoconferència i han posat de manifest que, tant la temàtica oferida com la qualitat tècnica dels ponents, són un atractiu indiscutible per a un sector tan professional com és el sector apícola.

Aquesta trobada, en la qual ha col·laborat LA UNIÓ, ha facilitat en ser en línia, la participació de diversos països, congregant a més de 600 apicultors d’Espanya, Xile, l’Argentina, l’Uruguai, el Brasil, el Perú, Mèxic, Portugal, França, Itàlia, els EUA i el Regne Unit, compartint experiències, preocupacions i solucions.

Així doncs, entre els ponents s’ha comptat amb Vicente Toledo (Xile); Joao Tomé (Portugal); Ernesto Martín Colombani (l’Argentina) i Jean Pierre Boueilh (França), amb temes tan importants com el maneig de reines, la detecció precoç de malalties o la recuperació del rusc, de gran interés per als apicultors professionals.

“L’assessorament i la transferència de coneixement, és una de les eines fonamentals per a la gestió de les nostres explotacions”, assenyalen des de l’organització. “continuarem amb la posada en marxa d’activitats de difusió i formació al sector”, afigen.

Les organitzacions de la Unión de Uniones insisteixen en la importància d’un Pla Nacional Apícola orientat a l’apicultor professional i per això han demanat un augment del pressupost del Pla, concorde a l’augment del pressupost que ha fet Europa (70%).

Així, es posa l’accent en el pagament per part de l’Estat de manera patrimonial dels danys produïts per l’espècie protegida abellerol i de l’espècie invasora vespa velutina; en la inversió en investigació per a noves formes de control de varroa (nous tractaments) i assenyalen també la necessitat d’un increment dels mitjans de control de fronteres en les importacions de mel, així com una actualització de les analítiques que s’utilitzen per al control de les importacions de mel….