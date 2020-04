Aplaudiments de suport i ànims per a les residències de majors de Picassent

Connect on Linked in

Les residències de majors Savia Picassent i San Ramón Sénior han rebut estos dies, en l’hora dels aplaudiments, els ànims de la Policia Local, Protecció Civil i també de l’alcaldessa del municipi, Conxa García.



Des de l’inici de l’estat d’alarma cada vesprada, a les 20:00 h, el veïnat des dels seus balcons ret homenatge al personal sanitari que està treballant dia rere dia amb els pacients per combatre el Covid19. Un moment emotiu especialment en les residències de majors on s’està fent un gran esforç perquè no hi haja cap contagi.



Per això, com a mostra de suport i ànims a la direcció dels centres, al personal sanitari que allí treballa, però també per als residents que estan patint el confinament, sense poder rebre les visites de la gent que més s’estimen, l’alcaldessa, Conxa García, junt a les patrulles de la Policia Local i de Protecció Civil volgueren compartir el moment dels aplaudiments a la porta del Centre residencial Savia Picassent i del Centre Sociosanitari San Ramón Senior. Un reconeixement al bon treball realitzat i una manera d’encoratjar-los a continuar treballant de valent.