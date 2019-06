Aplega la primera gran ona de calor de l’estiu

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Temperatures rècord fins al diumenge.

Aquest mes de juny ha sigut un mes gelat en comparació amb altres valors habituals per a l’època però el descans dels primers dies de l’estiu estacional acabarà prompte. La primera de les ones de calor que podem esperar en els pròxims mesos estivals arranca a partir del dimecres i no començarà a remetre fins a la pròxima setmana segons l’Agència Nacional de Meteorologia.

L’ona afectarà València durant tota la setmana tot i que AEMET preveu que el pitjor d’aquest episodi de temperatures extremes aplegarà el dissabte 29 de juny, dia en què les temperatures aplegaran fins als 37 graus.

La predicció de l’AEMET indica que el temps en València estarà marcat per l’ona de calor a partir de dijous, quant les temperatures màximes aplegaran als trenta graus i començaran a pujar.

Davant aquestes ones de calor sanitat recomana mantenir-se hidratats. Dos litres d’aigua al dia deuen ser la norma. A més de ficar especial atenció amb els xiquets, persones majors i malalts. L’alcohol i les begudes amb sucre i la cafeïna poden fer que el cos perda aigua amb més velocitat. Les menjades, per la seua banda, deuen ser lleugeres i fresques que ajuden a reposar sals minerals. També la protecció solar és d’importància extrema, ja que l’alta radiació pot tindre efectes molt perjudicials per a la pell. Es recomana, a més, tapar-se el cap amb barrets i gorres.