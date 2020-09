Aprovat el projecte d’execució del poliesportiu La Nau 1 del Parc Central

Connect on Linked in

El complex disposarà de pista poliesportiva, piscina i sala de musculació

VALENCIA 2020-09-25 Els vicealcaldes i portaveus municipals, Sandra Gómez i Sergi Campillo, informen en roda de premsa sobre els assumptes tractats en la Junta de Govern

La Junta de Govern Local ha aprovat este divendres el projecte d’execució de les obres de rehabilitació i adequació del centre esportiu La Nau 1 del Parc Central. La vicealcaldessa i portaveu municipal, Sandra Gómez, ha informat hui sobre este i altres assumptes abordats en la reunió de la Junta de Govern, acompanyada pel vicealcalde i portaveu, Sergi Campillo.



Tal com ha explicat la vicealcaldessa, «el projecte de la Nau 1 del Parc Central va en línia de dotar de servicis públics tots els espais que estem recuperant a la ciutat». Com es recordarà, durant el passat mandat es va desenvolupar el Parc Central i es van rehabilitar per a ús ciutadà les naus industrials que es localitzaven en este àmbit. A poc a poc estan sent adequades per al servici públic que té compromés cadascuna, ha subratllat Gómez.



En el cas de la Nau 1, el seu ús serà de caràcter esportiu, mitjançant l’habilitació en el seu interior d’una pista poliesportiva i de futbol, una piscina de quatre carrers, sala de musculació, i sala d’usos múltiples. «Era una de les principals reivindicacions veïnals: dotar la zona d’un complex esportiu, donades les manques i la llunyania de les instal·lacions més pròximes», ha explicat Sandra Gómez. El projecte d’adequació respecta completament la façana i tots els elements externs, i només es preveu actuar a l’interior



La vicealcaldessa i portaveu ha subratllat que la sessió de la Junta de Govern de hui ha abordat «diversos projectes que inicien la recta final per a la seua execució. Si fa un parell de setmanes visitàvem les obres de la Farinera, hui ja estan preparats per a la seua execució projectes tan importants com el Centre Cívic del Cabanyal o la Casa del Rellotger», ha afirmat Gómez, qui ha afegit que «esta corporació, en només cinc anys, està resolent problemes que s’havien enquistat a la ciutat, i que constituïen punts de degradació urbana en zones emblemàtiques».



EL CENTRE CÍVIC DEL CABANYAL I LA CASA DEL RELLOTGER



Entre estos assumptes, la Junta ha declarat vàlid el procediment per a contractar les obres d’execució del projecte bàsic i d’execució per a la construcció d’un Centre Cívic als carrers Sant Pere i Luis Despuig , en el marc de l’Estratègia Edusi 3C València), que compta amb el finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER en el marc del Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya 2014-2020. «La construcció del Centre Cívic del Cabanyal suposarà la recuperació definitiva d’una de les zones més degradades del barris a través d’una dotació que estarà al servici dels veïns i veïnes», ha afirmat Sandra Gómez.



El disseny del centre es basa en la trama urbana tradicional del barri del Cabanyal-Canyamelar, i s’edificarà com a unió de moltes cases particulars que tindran la forma arquetípica de barraca valenciana, alineades segons la trama prèvia. Serà un conjunt de set edificis en forma de barraca, d’una planta i coberta de dos vessants, de les quals dues (els segons per cada extrem) seran patis. El projecte es desenvoluparà sobre una superfície de 1000 m², i comptarà amb quatre despatxos, dos aules (una informàtica i una altra de música i assajos), dos aules-taller, una sala multiús, un gimnàs (per a activitats com a pilates, ioga, dansa, acrobàcies…), un camerino, consergeria i cafeteria. Serà un centre totalment accessible, i es preveu que en l’exterior s’habilite un espai per a albergar jocs, actuacions, tallers i activitats diverses. El pressupost base de licitació ascendeix a més de 2,4 milions d’euros (2.430.393,25 €, IVA inclòs)



Un altre els projectes pendents de finalitzar administrativament és la denominada Casa del Rellotger: l’execució de la primera fase de rehabilitació i consolidació, i la construcció d’edificació de nova planta de la illa delimitada pels carrers Bordadors, Pujada del Toledà i Micalet. La Casa del Rellotger està inclosa a l’entorn del Bé d’Interés Cultural (BIC) de la Basílica de la Verge i en l’àmbit del Pla Especial de Protecció dels Entorns BIC de Ciutat Vella; i la intervenció, ha subratllat Gómez, permetrà resoldre «anys de degradació i abandó de part del patrimoni històric i recuperem la trama històrica de l’àmbit». El projecte compta amb un pressupost de 970.000 euros i un termini d’execució d’11 mesos.



OBRES EN LA PLAÇA DE SANT PERE NOLASC



Sense eixir de l’àmbit de l’urbanisme, la Junta de Govern ha aprovat també en la reunió de hui la modificació del projecte per a l’execució de les obres de conversió en zona de vianants de l’entorn del mercat municipal de la plaça Sant Pere Nolasc, al barri de Morvedre. Tal com ha explicat Sandra Gómez, la modificació del projecte ha sigut necessària en haver de desviar la séquia que passava per davall del mercat. Per a això, s’ha hagut de reubicar un col·lector i fer treballs d’arqueologia. Després de la conclusió de les obres, que s’han vist retardades en un mes per este motiu, es dotarà al mercat d’un entorn digne que permeta revitalitzar la zona. El projecte modificat suposa un increment de 296.575,15 euros, és a dir, un 5.16%



El projecte de Sant Pere Nolasc forma part del programa ‘València, ciutat de places’, i té l’objectiu de millorar la mobilitat, l’accessibilitat i la vertebració per als vianants de la zona. Afecta als carrers Convent, Mateu Escrivà i Santa Isabel, i permetrà la recuperació de 1.900 metres quadrats per a la ciutadania a l’entorn d’un mercat municipal.



La Junta de Govern ha sigut informada també hui del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) d’agost de 2020, que s’ha se situat en 19,9 dies. La vicealcaldessa ha destacat «el gran esforç realitzat des del primer dia pel govern municipal per a reduir al màxim el PMP per a facilitar la gestió als proveïdors i, alhora, reduir indirectament el pagament d’interessos de demora». «Cal recordar –ha subratllat la regidora- que en mandats anteriors, en els anys 2011, 2012 i 2013 aquest Ajuntament pagava amb períodes de més de cent dies«.



A més des del primer dia de l’Estat d’Alarma, ha continuat Gómez, l’Ajuntament va tindre la voluntat de continuar pagant en temps tots els dies, «la qual cosa ens va portar, al juny passat a aconseguir una mitjana de 16,9 dies, sent eixe mes la segona ciutat de l’estat, per darrere de Barcelona (d’acord amb les dades del Ministeri d’Hisenda).



Finalment, la vicealcaldessa ha anunciat l’adquisició de deu furgonetes amb motorització híbrida per a la Policia Local, en la línia de modernització i dotació de mitjans per al cos municipal. Així mateix, s’ha acordat cedir gratuïtament dos vehicles de bombers a l’ONG Bombers pel Món: una bomba urbana lleugera marca Mercedes Benz i una bomba urbana pesada també Mercedes Benz, ambdues fora de servici. Els vehicles seran enviats a Huamboya (l’Equador), i a Hebron (Palestina), per a sengles projectes de cooperació al desenvolupament.