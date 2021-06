Aprovat el projecte per a la construcció de la piscina municipal descoberta en el nucli tradicional de Alboraia

Connect on Linked in

La construcció se situarà en l’actual pàrquing descobert de la Ciutat de l’Esport, al costat de la Piscina Coberta Municipal, i habilitarà un nou aparcament cobert

El Consistori ha donat llum verda al projecte pel qual es construirà la piscina municipal descoberta en el nucli tradicional. Les obres, que comptaran amb l’ajuda econòmica de la Diputació, assumeixen una de les demandes més sol·licitades per la ciutadania.

El servei, que estarà situat al costat de la Piscina Coberta Municipal de la Ciutat de l’Esport del nucli tradicional, es realitzarà concretament sobre l’actual aparcament descobert, al costat del camp de futbol. Aquest aparcament passarà a aparcament cobert igualment públic, per a continuar donant servei a les instal·lacions esportives.

El projecte licitat preveu que les obres es realitzen en tres fases: la primera d’elles, en procés concurs públic, construirà el got polivalent gran; la fase 2 erigirà els gots de formació i de xipollege. Finalment, la fase 3 habilitarà els vestuaris i la resta de serveis, que independitzaran el funcionament de les piscines descobertes de la piscina coberta, la qual cosa permetrà un òptim funcionament de totes dues instal·lacions.

Com és preceptiu, les instal·lacions seran plenament accessibles, no sols per a l’entrada i eixida, sinó també en els vestuaris, lavabos i dutxes, que comptaran amb espai suficient per a les cadires de rodes i barres de suport per a persones amb mobilitat reduïda, entre altres elements d’ajuda.