Arcadi España anuncia un pla d’impuls a la bicicleta per a fomentar el seu ús entre la població

La Conselleria de Mobilitat ha encarregat un estudi sobre mobilitat durant el confinament a la Càtedra de Transport i Societat

El conseller aposta per replantejar el transport públic cap a un sistema segur per a recuperar la confiança de les persones usuàries

El conseller de Política Territorial, Obres Pública i Mobilitat, Arcadi España, ha anunciat un pla de promoció de l’ús de la bicicleta entre la població, que contemplarà nous itineraris, un reforç de la seguretat viària i la construcció de carrils bici, inclosos els de mig abast “perquè la bicicleta siga una alternativa per a acudir a polígons industrials o per a realitzar desplaçaments entre ciutats”.

Així ho ha comunicat el conseller en la seua intervenció en el seminari web gratuït ‘Impuls a la mobilitat sostenible durant la crisi del Covid-19’, organitzada per la Càtedra Transport i Societat, on han participat: Xavier Sanyer, cap de servei de Mobilitat de la ATM Barcelona; Dionisio González, de la Unió Internacional de Transport Públic; Gemma Simón d’Amb Bici; Xavier Querol, de CSIC-IDAEA; Miguel Bonilla, de Vectalia, i Ruud Van der Ploeg, secretari general de European Metropolitan Transport Authorities. El seminari ha estat moderat per Tomás Ruiz, director de la Càtedra Transport i Societat de la Universitat Politècnica de València.

En aquest sentit, el conseller ha advocat per maneres de transport sostenible, com la bicicleta o el patinet, així com per anar caminat. Perquè siguen una alternativa real, “hem de deixar-los espai; és a dir, hem de practicar l’urbanisme tàctic” per a reassignar espai en els nuclis urbans, afavorint a vianants i ciclistes, ja que actualment el vehicle privat pot cobrir fins al 70% de l’espai en un carrer”, ha dit.

D’igual manera, ha afegit que la bicicleta pot ser un aliat fonamental en les mesures de mobilitat destinades a la prevenció del virus, ja que “permet el distanciament físic necessari i redueix la pressió en la capacitat del transport públic i el nombre de cotxes en circulació”.

En la seua intervenció, Arcadi España ha exposat nous plantejaments sobre la mobilitat que es basaran en un estudi sobre la mobilitat durant el confinament que la Càtedra de Transport i Societat està realitzant per encàrrec de la Conselleria. “Es tracta – ha dit el conseller- de fer un pas per a avaluar com han canviat les pautes de mobilitat i tindre un diagnòstic sobre el qual començar a construir la mobilitat del futur en la nostra Comunitat”.

Foment del transport públic: nou model

Respecte al transport públic, Arcadi España s’ha mostrat partidari de “continuar fomentant el seu ús des de les administracions públiques com una alternativa de transport eficient i neta al transport privat”. D’aquesta manera i partint d’aquestes observacions, el conseller s’ha mostrat taxatiu en declarar la necessitat de replantejar el transport públic per a “fer-lo més permeable i dinàmic davant situacions sobrevingudes”.

Per a això el conseller ha apuntat que el nou model de transport públic ha de contemplar una ampliació de l’espai amb una configuració de seients menys densa, col·locar senyalitzacions de la distància de seguretat en les estacions i, sobretot, “extremar les mesures d’higiene amb protocols de neteja exhaustius, pantalles protectores, filtres d’aire millorats i disposició de gels permanents en estacions i combois”.

Flexibilitzar horaris

El conseller ha esmentat que, perquè totes aquestes mesures siguen efectives i s’aconseguisca una adaptació permanent a aquest nou paradigma de la mobilitat, “hem de consensuar els canvis amb tots els agents socials”. Ha indicat també que “cal aprofitar els esforços realitzats pels treballadors i empreses per a adaptar-se a la situació del confinament potenciant el teletreball i flexibilitzant els horaris laborals per a evitar les hores punta”.

En aquest apartat ha posat l’accent que, des de la Generalitat, es treballarà de la mà de sindicats i empresariat per a arribar a un “gran acord social que permeta flexibilitzar horaris d’entrada a treballar perquè els accessos es produïsquen de manera escalonada”. A més, es reforçaran els plans de mobilitat sostenible d’empreses i polígons industrials “com hem vingut impulsant des d’abans de l’inici de la pandèmia”, ha conclòs el conseller.