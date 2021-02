Arcadi España destaca l’aposta del Consell per ‘un transport públic segur’ amb una inversió de 10 milions d’euros en la xarxa d’FGV per a fer front a la COVID-19

Connect on Linked in

Anuncia la reunió de la Comissió de seguiment del Pla de Rodalia per a la primera setmana de març

Fins a 2023 es destinaran 235 milions d’euros per al Pla de Millora de Freqüències: 108 milions per a la xarxa ferroviària i 127 per a la xarxa tramviària

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha destacat aquest dimarts l’aposta del Consell per “un transport públic segur”, amb una inversió de 10 milions d’euros en la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), des de març de 2020, per a fer front a la pandèmia de COVID-19.

Així, en la seua intervenció en la Comissió d’Obres Públiques, Infraestructures i Transports, Espanya ha afirmat que és “fonamental” que els ciutadans i ciutadanes “recuperen la confiança en el transport públic” perquè, en les seues paraules, “estudis científics de tot el món han determinat que representa un risc molt de menor de contagi que altres llocs públics o reunions privades”.

“Hem hagut de respondre a l’emergència a curt termini per a garantir la seguretat de la ciutadania i la mobilitat i l’accés a altres serveis bàsics”, ha explicat el conseller de Política Territorial.

En aquest sentit, Arcadi España ha assenyalat com “una de les mesures més importants”, la intensificació per part de les i els operadors de transport de les actuacions de neteja i desinfecció.

En aquest sentit, el titular de Mobilitat ha detallat que en FGV s’han destinat 5 milions d’euros “per a executar tasques de neteja i desinfecció extraordinàries en trens i estacions” i “des d’el mes d’octubre passat s’ha incorporat la desinfecció mitjançant nebulización a l’interior de trens i tramvies”.

“L’efectivitat de les labors de neteja i desinfecció que s’han posat en marxa -ha continuat el conseller-, s’ha verificat amb la recollida de mostres per a detectar restes o traces de COVID-19 i els dos estudis realitzats pel CSIC ens han demostrat que viatjar amb metro, encara que el risc zero no existeix, és segur”.

Control d’aforament i auxiliars COVID-19

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha detallat en la seua compareixença altres mesures dutes a terme pel departament que dirigeix per a reforçar la seguretat de les persones usuàries de la xarxa d’FGV. Així, ha assenyalat la inversió de més d’un milió d’euros per a la posada en marxa d’un sistema de control d’aforament de Metrovalencia.

“Aquest sistema -ha asseverat Espanya-, permet oferir als passatgers informació en temps real del grau d’ocupació dels trens en circulació al seu pas per les principals estacions de Metrovalencia”.

“A més, s’han incorporat més de 130 auxiliars COVID en les estacions de Metrovalencia i TRAM d’Alacant, i des d’ahir també en el TRAM de Castelló, per a fer tasques d’informació i control sobre el compliment de les normes sanitàries i també per a col·laborar en el control d’accessos i aforaments”, ha declarat el conseller.

Pla de millora de freqüències d’FGV

“FGV està al 100% de la seua capacitat operativa -ha sostingut Arcadi España-, però això no significa que no puguem millorar-ho”. En aquest sentit, el conseller ha explicat que, des de la Conselleria, s’ha treballat en l’últim any “en el disseny d’un pla complet per a millorar les freqüències de la xarxa ferroviària i tramviària d’FGV amb una reorganització de les inversions per als pròxims anys”.

“De moment, hem presentat el Pla de millora de freqüències en la xarxa de Metrovalencia i, en les pròximes setmanes, ho farem amb el Pla que hem dissenyat per a la xarxa del TRAM d’Alacant”, ha anunciat Espanya, qui ha detallat que aquest Pla contempla “una inversió pluriennal de 235 milions d’euros, dels quals 108 milions es destinaran a la xarxa ferroviària i 127 a la xarxa tramviària”.

Així, en la xarxa ferroviària, es desdoblegaran trams de via única; s’augmentaran els punts d’encreuament i vies de maniobra; es modernitzaran els enclavaments i sistemes de protecció de trens, i se suprimiran passos a nivell.

Pel que respecta a la xarxa tramviària, s’ampliarà el bucle de la zona del Cabanyal-Canyamelar; s’instal·laran vies de maniobra i prolongació d’andanes tramviàries; es modernitzaran els enclavaments, els sistemes de protecció i control de tramvies, i es comprarà nou material mòbil tramviari.

L’adquisició d’un total de 22 noves unitats de tramvia per a substituir les més antigues, reforçar el servei actual i assegurar les ampliacions previstes – connexió amb l’Hospital La Fe en Metrovalencia i enllaç amb l’Hospital de Sant Joan d’Alacant en TRAM-, suposarà una inversió de 132 milions d’euros addicionals.

Amb el Pla de millora de freqüències, “els temps de pas es reduiran notablement en la xarxa de Metrovalencia”, ha afirmat el conseller, qui ha posat com a exemple els 12 minuts de temps de pas que hi haurà entre Entroncament i l’Eliana, enfront dels 15-30 minuts actuals; l’augment de la freqüència de pas de Torrent a Picassent a 18 minuts davant els 45 minuts vigents, o la millora de la freqüència i connectivitat metre-tramvia en els barris de Orriols i Cabanyal-Canyamelar, amb freqüències cada 7,5 minuts enfront dels 10-20 existents.

Xarxa de Rodalia

“La Xarxa de Rodalia comptarà amb 263 milions d’euros en la nostra Comunitat, la qual cosa mostra una clara aposta del Govern central per la mobilitat quotidiana, després de molts anys de desinversió i pèrdua d’usuaris i usuàries en la xarxa”, ha afirmat el conseller Espanya, qui ha anunciat la reunió de Comissió de seguiment del Pla de Rodalia per a la primera setmana de març.

“A més, en paral·lel, -ha continuat el titular de Mobilitat-, es continuarà executant el Pla de Xoc de Rodalia en la Comunitat Valenciana”, amb el qual s’ha eliminat el dèficit de maquinistes (amb 17 noves incorporacions); s’ha millorat la seguretat del material rodant i els protocols de comunicació i atenció al client; s’ha mantingut en funcionament la ‘devolució Xpress’, i s’han licitat 2.700 milions d’euros per a material rodant per a diferents comunitats autònomes, entre elles la Comunitat Valenciana.

Noves línies d’autobús de ATMV

“Amb l’objectiu de millorar els serveis per a les persones usuàries i reduir les freqüències per a evitar aglomeracions, s’han posat en funcionament des de la Autoritat de Transport Metropolità de València 5 noves línies que reforcen els serveis de les ja existents”, ha detallat el conseller Arcadi España.

Els nous trajectes són els següents: Xirivella – València (estació de metro Nou d’Octubre); Alaquàs – València (estació de metro Nou d’Octubre); Aldaia – Manises (estació de metro Salt de l’Aigua); Port Saplaya – València, i Quart de Poblet – Manises – Paterna – Campus de Burjassot, aquesta última línia per a millorar la connexió entre aquests municipis i facilitar l’accés a l’àrea universitària.

Així mateix, la ATMV ha posat en marxa 4 llançadores que donen servei a 9 polígons industrials de l’àrea metropolitana de València: València- ParqueTecnológico-l’Andana, València- Font del Pitxer-Tàctica, València-l’Oliveral- la Reva, i València-JuanCarlos I – l’Ermita – Nord.

“Per a fer més atractiu el servei per a les persones usuàries i millorar la política tarifària s’ha posat en marxa un bo de 10 viatges per a la xarxa de MetroBus, que equipara les tarifes a les quals ja té Metrovalencia”, ha conclòs Espanya.