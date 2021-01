Arcadi España: “Els projectes de la ATMV que opten als fons europeus milloraran la qualitat del transport de l’àrea metropolitana de València”

Print This Post

Entre aquests projectes destaquen sistemes per a facilitar informació en temps real, noves validadoras per a nous sistemes de pagament i la millora de les parades de MetroBus



El conseller ha analitzat els projectes presentats als Fons Europeus Next Generation en matèria de millora de les condicions, accessibilitat i ús del transport públic

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha destacat que els projectes de mobilitat que opten a rebre finançament europeu “tenen com a objectiu aplicar les noves tecnologies per a millorar la qualitat del servei i aconseguir un transport públic més eficient i eficaç que puga respondre millor a les necessitats dels usuaris i usuàries”.

El conseller s’ha reunit amb la secretària autonòmica d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, María Pérez, i el director gerent de la Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), Manuel Martínez per a abordar els projectes de mobilitat que la ATMV ha presentat per a optar als Fons Europeus Next Generation en matèria de millora de les condicions, accessibilitat i ús del transport públic de l’àrea metropolitana de València.

Segons ha assenyalat Arcadi España, “des de la conselleria, estem fent passos molt importants per a millorar la mobilitat de l’àrea metropolitana de València, com les noves línies de MetroBus que es posaran en marxa aquest pròxim mes i que reforçaran les connexions de Xirivella, Alaquás, Mislata, Quart de Poblet, Aldaia i Manises amb València”.

En aquest sentit, ha afegit que els fons europeus “potenciarien el transport públic metropolità amb els beneficis que això comporta per als veïns i veïnes de la zona i ens acostaria més a l’objectiu d’aconseguir una mobilitat més sostenible en la nostra lluita contra el canvi climàtic”.

Informació en temps real

Entre els projectes presentats destaca un Sistema d’Ajuda a l’Explotació (SAE) per als autobusos de MetroBus que facilitarà als usuaris i usuàries informació en temps real del pas per parades via APP i en els punts de parada. Amb aquest sistema, ha explicat el conseller, “es millorarà la planificació i es reduirà el temps de viatge, alhora dotarà a la ATMV d’eines que milloren l’explotació de la xarxa i del servei”.

A més, s’equiparan els vehicles amb un sistema de contaje dels viatgers i viatgeres que permetrà una millor planificació de rutes i reforços de la xarxa metropolitana d’autobusos, i que, amb l’ús de la IA, aquesta informació s’utilitzarà per a elaborar models de predicció de la demanda.

Noves validadoras per a nous sistemes de pagament

Per a avançar en el procés de digitalització, la ATMV també ha proposat el projecte de noves validadoras que accepten nous sistemes de pagament (QR, EMV, etc.).

En aqueixa millora de la digitalització del sistema de transport públic s’ha plantejat la implantació d’un nou sistema de ticketing basat en compte (ABT). “Un sistema ABT, que es troba en proves pilot internacionalment, dóna flexibilitat per a adaptar-se a situacions excepcionals i canviants d’una forma ràpida i possibilita la desmaterialització del títol de transport i la targeta”, ha indicat el conseller.

Aquest sistema també permet la utilització de diferents alternatives de mitjans d’identificació per a l’accés o el pagament al sistema de transport públic com a targetes sense contacte existents, telèfons intel·ligents (codi QR i NFC), targetes bancàries sense contacte (EMV), i la integració de la TESC (Targeta Espanyola Sense Contacte).

D’altra banda, l’evolució d’aquest sistema basat en compte (ABT) cap a un ecosistema de Mobilitat Integral plasmat en una plataforma de Mobilitat com a Servei (MaaS), permetria en el futur a l’Autoritat de Transport integrar els diferents Serveis de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana, tant públics com privats donant un millor servei al ciutadà.

Finalment, el conseller ha anunciat que, per a poder potenciar l’ús de la xarxa d’autobusos de MetroBus, la ATMV escometrà una millora integral de les 1.160 parades de la xarxa, projecte que també opten a finançament europeu, de manera que “es millore l’accessibilitat de la infraestructura metropolitana i s’afavorisquen els transbords entre la xarxa metropolitana i la xarxa urbana a la ciutat de València”.

Tots els projectes proposats estan alineats als vectors de transformació de la UE de transició ecològica i transició digital, i les línies d’actuació de l’Estratègia de Mobilitat del MITMA, mobilitat per a tots i mobilitat intel·ligent.