Arcadi España: ‘És vital apostar per la mobilitat sostenible per a avançar en la lluita contra el canvi climàtic i millorar la qualitat de vida de la ciutadania

El conseller ha participat en el lliurament dels premis de la Setmana de la Mobilitat de la Comunitat Valenciana 2021, que reconeixen la labor d’ajuntaments, entitats i centres educatius en aquesta àrea

Obres Públiques i Mobilitat està ampliant la xarxa de Metrovalencia i TRAM, ha incorporat el Bono10 per a viatjar en Metrobus i ha creat serveis d’autobusos llançadora als polígons industrials

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha afirmat aquest demà, en la seua intervenció en l’acte de lliurament dels Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat que “és “vital apostar per la mobilitat sostenible per a avançar en la lluita contra el canvi climàtic i millorar la qualitat de vida de la ciutadania”.

“És necessari consolidar un canvi cultural dirigit a la racionalització en els desplaçaments quotidians i, en aquest sentit, les administracions públiques tenim un paper fonamental”, ha reflexionat el titular de Política Territorial.

Així, el conseller ha advocat per “oferir un servei de transport públic eficient” i per “un urbanisme sostenible capaç de recuperar espais per al vianant, l’educació i la conscienciació i la digitalització de processos que fomenten l’ús d’una mobilitat sostenible”.

Respecte a les línies d’actuació de l’Administració autonòmica, Arcadi España ha recordat que la Generalitat està ampliant la xarxa de Metrovalencia i TRAM; ha incorporat el Bono10 per a viatjar en Metrobus, i ha creat serveis d’autobusos llançadora per a connectar la ciutat de València i els municipis de l’àrea metropolitana amb els principals polígons industrials.

Finalment, el màxim responsable de Mobilitat ha recordat que a partir de 2022 entrarà en funcionament la integració tarifària amb una única targeta que permetrà viatjar en tots els sistemes de transport públic: Rodalia, Metrovalencia, Metrobus i EMT.

Premis 2021

En aquesta edició han sigut guardonats en la categoria de municipis de més de 50.000 habitants, l’Ajuntament de València, pel seu projecte de recuperació d’espais verds en entorns escolars; l’Ajuntament de Castelló de la Plana, per la implantació de l’accés restringit a la zona centre i al nucli històric, i a l’Ajuntament d’Elx, per la conversió de la plaça de Baix i del carrer Corredor en zona per als vianants.

Quant als premis per als municipis d’entre 50.000 i 20.000 habitants, els reconeixements han correspost a Dénia, Onda i Llíria, per la conversió de l’avinguda Marqués de Camp en zona per als vianants, la reurbanització de la plaça de la Sinagoga i l’establiment del servei de transport a demanda respectivament.

En el cas de les localitats de menys de 20.000 habitants han sigut premiades ex aequo Chiva i Museros: la primera per la pacificació del trànsit i la millora de l’accessibilitat per als vianants i la segona pel desenvolupament de l’acció ‘El repte de la mobilitat sostenible’.

En la categoria de ‘Institucions, organitzacions i empreses’, han resultat premiades l’Empresa Municipal de Transport de València, Llogaritme, la cooperativa Alterna i l’Entitat de Gestió i Modernització del Parc Tecnològic de Paterna Asivalco.

En l’apartat de ‘Treballs d’escola’, han sigut guardonades les iniciatives d’Adrián Nicolau, Carlos Javier Mora i Francisco Azorín sobre mobilitat urbana sostenible en Santa María del Puig, una xarxa per a ciclistes i vianants entre Alfafar i Benetusser i la priorització d’inversions en l’espai públic en funció dels recorreguts, respectivament.

Finalment, Pedro Tenza ha rebut un reconeixement a la seua trajectòria en favor de la mobilitat sostenible; Jose Luis Obrador, ha obtingut una distinció per la seua labor periodística, i la Unió de Transport Públic ha aconseguit un esment per la seua àmplia labor nacional i internacional