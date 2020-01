Arcadi España reivindica el dret a la ciutat com a prioritat de l’Agenda Urbana Valenciana

Connect on Linked in

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge i el conseller de Política Territorial han presentat la nova imatge de l’Agenda Urbana Valenciana

El 80% dels valencians i valencianes ja viu en ciutats i el 1,5% de la població gestiona el 32% del territori en superfície

El Consell ha presentat la imatge gràfica de la nova Agenda Urbana Valenciana, iniciativa conjunta de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, que s’està elaborant seguint la recomanació de les Nacions Unides.

A la presentació de la nova imatge, realitzada per l’estudi Gimeno Gràfic, han assistit el vicepresident segon del Consell i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, i el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España.

Dret a la ciutat

En la seua intervenció, el conseller de Política Territorial ha reivindicat el dret a la ciutat, “el dret de tots els ciutadans a viure a la seua ciutat d’una manera digna, amb accés a l’habitatge, a l’educació, als serveis públics, a les polítiques de benestar, a la mobilitat, aqueix dret a la ciutat és un dels objectius principals que cal aconseguir amb l’Agenda Urbana”.

Així mateix, ha fet referència als avantatges de la concentració de la població en espais metropolitans però també “als reptes que cal afrontar especialment, la segregació urbana”.

Com ha explicat Arcadi España, “la desigualtat que hi ha en la societat es transmet també a l’àmbit geogràfic, la societat es va polaritzant, és un risc de les àrees urbanes contra el qual hem de lluitar, no és el mateix viure en un barri que en un altre, no tenen els mateixos nivells de contaminació, ni les mateixes facilitats a l’accés als serveis públics, ni hi ha la mateixa qualitat de l’habitatge”.

Acabar amb les desigualtats geogràfiques

En opinió del conseller, “cal començar a lluitar contra aquesta fractura, cal unir a les persones i minimitzar aqueixes diferències i que no tinguen un reflex en la situació geogràfica, que tots els barris tinguen les mateixes condicions i les mateixes oportunitats”.

Per al conseller, “a aquests reptes s’ha de fer front de manera transversal i global de tota la societat per aquest motiu s’estiga elaborant l’Agenda Urbana Europea, l’Agenda Urbana Espanyola ja està finalitzada, i s’ha de fer en la Comunitat Valenciana perquè som una comunitat amb unes característiques molt específiques, a més serà una ajuda important per a ajuntaments i per al propi Estat per a orientar com ha de ser el creixement de les ciutats”.

En aquest sentit ha recordat que el 80% de la població viuen en ciutats, hi ha moltes ciutats intermèdies de més de 10.000 habitants que són clau per a la millora de la cohesió social i l’equilibri territorial, però, ha afegit “tenim molts reptes com el despoblament, el 1,5% de la població, gestiona el 32% del territori en superfície mentre grans àrees urbanes de València, Castelló i Alacant-Elx, aglutinen més del 60% de la població”.

Repensar la ciutat

Per part seua, el vicepresident ha ressaltat que la importància que l’Agenda tindrà per al futur. Segons Martínez Dalmau, “hem de repensar la ciutat i veure com fer-la més habitables, hem de veure com garantim aqueix dret a la ciutat, com la convertim en un lloc on desenvolupar una vida digna, un hàbitat”.

En aquest sentit, el vicepresident ha afegit que “una ciutat implica gobenanza, prevista en l’agenda urbana, sostenibilitat i avançar cap a un mobilitat sostenible, amb un comerç de proximitat, uns serveis pròxims, on poder estudiar i tindre seguretat; és a dir, on puguem fer-nos com a persones i establir aqueixes relacions humanes pròpies d’una ciutat humana”.

“Per tant -ha continuat- estem parlant de ciutats més sostenibles, més democràtiques. Tancarem ja paradigmes passats dignes del segle XIX i XX, d’una construcció desaforada on només es construïa pràcticament sostres perquè la gent visquera, i hem de repensar les nostres ciutats i el nostre medi rural, com seran les seues relacions, els seus mecanismes de cooperació perquè només la ciutat serà sostenible si el món rural és sostenible “.

Espais resilients

L’Agenda Urbana Valenciana analitzarà les possibilitats de les nostres ciutats, de manera que siguen espais resilients, que garantisquen la igualtat per als seus ciutadans i la prosperitat per a tots els agents socials i econòmics Així, ha xifrat en tres els objectius que es persegueixen: la inclusió social, la prosperitat i el respecte al medi ambient.

El Consell va aprovar el mes de setembre passat iniciar l’elaboració de l’Agenda Urbana Valenciana, seguint la recomanació de la Declaració de Quito i l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Aquesta Declaració substitueix a la Declaració d’Istanbul sobre Assentaments Urbans de 1996, després que el dret a l’habitatge digne haja sigut reconegut en les constitucions de més de 100 països.