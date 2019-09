Arranca el nou Club de Lectura a la Biblioteca de Paiporta

Connect on Linked in

La presentació oficial tenia lloc aquest dimecres, dia 18 de setembre. El primer llibre triat ha estat ‘Nos vemos allá arriba’, de Pierre Lemaitre

La Biblioteca Pública de Paiporta Maria Moliner Ruíz enceta temporada i activitat cultural amb l’inici del seu nou Club de Lectura. La presentació tenia lloc aquest dimecres, dia 18 de setembre, a la Sala de Lectura de Joventut de la mateixa Biblioteca.

La dinamitzadora encarregada de portar la batuta d’aquest Club de Lectura serà Carmen Navarro, al capdavant de més de 20 clubs de lectura en diferents pobles i municipis. Ella ha sigut l’encarregada de fer diverses propostes de lectura en aquesta primera sessió a partir de les quals les persones assistents han pogut fer la seua tria definitiva. `Nos vemos allá arriba’, de Pierre Lemaitre serà la primera lectura per a la tardor.

Clàssics, novel·la gràfica, assaig divulgatiu, així com tot altre tipus de gèneres tindran cabuda en aquest Club de Lectura. Del mateix mode, tant autors nacionals com estrangers trobaran el seu espai.

“Amb aquesta proposta renovada del Club de Lectura hem volgut crear un espai on els membres puguen intercanviar opinions i experiències sobre les lectures, des d’un enfocament participatiu, obert i dinàmic”, ha manifestat la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat.

La trobada ha servit per a donar a conèixer els interessos i inquietuds a nivell lector del grup de participants, una quinzena de persones que compartiren i intercanviaren lectures de manera animada. “Altre aspecte molt interessant és el fet que la pròpia Biblioteca facilitarà en préstec els llibres de lectura al públic assistent, doncs de vegades haver de buscar o comprar el llibre es convertix en un inconvenient per a participar”, ha afirmat Albalat.

El Club fomentarà la lectura en les dues llengües oficials, castellà i valencià, així com la lectura en format digital per a aquelles persones més familiaritzades amb les noves tecnologies. A més, servirà d’espai per a crear hàbit lector. “Hem d’estar oberts al llibre digital perquè es una realitat, com també ho és el fet que la lectura entre el públic adult està menys estesa que entre els menors de 14 anys. Amb el Club ajudarem a trobar eixe temps necessari per a dedicar-li”, ha expressat Albalat.

Les trobades seran sempre mensuals, els dimecres des de les 18.30 hores, i sense necessitat d’inscripció prèvia per a participar. La pròxima cita amb el Club de Lectura serà dimecres 16 d’octubre. “La lectura contribuix a crear el nostre marc de referència, ens forma en la resta d’aprenentatges i sobre tot ens obri a tot un món d’històries per descobrir”, ha afegit la vicealcaldessa.