Arranca el procés per a remodelar i convertir en zona de vianants la Plaça de l’Ajuntament de València

L’equip de govern municipal posa en marxa el procés global per a remodelar i convertir en zona de vianants la plaça de l’Ajuntament. La regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana i vicealcaldessa, Sandra Gómez, ha presentat este dijous els criteris que hauran de definir este procés i ha subratllat la voluntat del consistori de «consolidar, en este mandat, el projecte polític de vertebrar una ciutat de places, recuperar l’espai públic i millorar la qualitat urbana i paisatgística».



«La conversió en zona de vianants de la nostra plaça de l’Ajuntament és una iniciativa fonamental», ha afirmat la regidora, que ha presentat els criteris que regiran el projecte acompanyada per la regidora de Participació Ciutadana, Elisa Valía. «L’objectiu és consolidar un model de ciutat de places i, sense cap dubte, la plaça de l’Ajuntament té un caràcter emblemàtic, i per això és necessari abordar un procés complet que és complex i que», ha subratllat, «tindrà el seu temps de recorregut, però que val la pena perquè definirà la identitat del centre urbà i de tota la ciutat.» El procés va acompanyat d’una etapa paral·lela de participació ciutadana perquè veïns i veïnes, entitats i col·lectius puguen aportar-ne opinions i idees, que seran recollides en la redacció del projecte.



Per a això, l’Ajuntament convoca un concurs públic obert a tota la ciutadania i entitats. En primer lloc, una vegada conclòs el procés participatiu i recollides les propostes del veïnat, s’obrirà una fase de lliure concurrència en la qual els participants aportaran de forma totalment anònima una primera proposta d’idees sobre la base dels objectius del plec de prescripcions tècniques. Entre tots els projectes presentats, un jurat designat per l’Ajuntament triarà cinc propostes que seran bonificades amb 8.000 euros cadascuna. Llavors, els respectius equips redactors hauran de desenvolupar i presentar estos cinc projectes i, entre estos, es triarà un guanyador final, que tindrà una retribució de 290.000 € (més IVA). Sandra Gómez ha explicat que, una vegada finalitzat el concurs, començaran les obres que tindran un cost econòmic aproximat de cinc milions d’euros. Es calcula que el concurs en si podria començar a la fi d’enguany o a principis de l’any pròxim, una vegada que ja estiga adjudicada la fase del projecte participatiu. La finalitat és que els equips redactors puguen recollir les idees que sorgisquen de la participació de la ciutadania.



De manera paral·lela, l’Ajuntament assenyala tres criteris tècnics que han de complir-se. En primer lloc, hi ha d’haver una planificació de la conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament: «Volem que la plaça deixe de ser una rotonda i un espai d’estacionament i siga un àmbit per als vianants», ha afirmat Gómez, que ha afegit que el projecte haurà de «recollir una estratègia de connexió que permeta donar continuïtat a la plaça de la Reina, la plaça de Bruges i la Llotja, de manera que hi haja un itinerari per a vianants i ciclistes que connecte estes tres places emblemàtiques de la ciutat». Gómez ha subratllat que això «permetrà fer el primer pas definitiu per a la conversió en zona de vianants del centre històric i impulsar eixa València amable, sostenible i lliure de contaminació». Esta acció preveu el pas del transport públic per este eix, així com les zones de càrrega i descàrrega i l’accés dels vehicles d’emergència, del veïnat i de servicis d’hostaleria, entre d’altres, però eliminarà el pas del trànsit privat.



El segon dels criteris ha de recollir el caràcter que la plaça de l’Ajuntament «ha adquirit estos últims quatre anys com a espai de referència per al desenvolupament de la nostra cultura, festivals, concerts i activitats generalistes per a tota la ciutadania», ha assenyalat la delegada. A més, el disseny haurà de contemplar la funció de la plaça com a epicentre de l’activitat festiva i especialment fallera, i mantindre la ubicació de la mascletà i de la falla municipal. La proposta també tindrà en compte el mercat de les flors, un element identitari de la plaça, «que volem millorar i dignificar amb un nou disseny dels quioscos».



Finalment, el tercer criteri recull els principis de sostenibilitat i qualitat mediambiental, «la qual cosa significa que hi ha d’haver una estratègia implementada dins del projecte en el qual s’integren espais verds, paviment, mobiliari urbà, enllumenat i eficiència energètica, espècies vegetals adequades a les condicions climàtiques de la ciutat adaptades al baix consum d’aigua, reutilització d’aigües pluvials, i especial cura amb les afeccions per la presència de restes arqueològiques», ha explicat Sandra Gómez.



UN DOCUMENT OBERT



Per part seua, la delegada de Participació Ciutadana, Elisa Valía, ha detallat el procés participatiu, que ha sigut adjudicat a l’empresa Paisatge Transversal, que en pocs dies presentarà al consistori la seua proposta de calendari, metodologia i activitats previstes. L’Ajuntament, a més, es reunirà amb l’equip que va liderar el procés participatiu de la plaça de la Reina. Valía ha afirmat que el document resultant quedarà obert «per tal d’assumir qualsevol suggeriment de col·lectius especialment implicats, de manera que no siga un document tancat ni rígid, sinó una eina viva a la qual es puguen incorporar qüestions que milloren tot el procés».

La delegada de Desenvolupament i Renovació Urbana i vicealcaldessa, Sandra Gómez, ha presentat una planta viària orientativa, fruit del treball de la Delegació de Mobilitat Sostenible, que incorpora els criteris que han de incloure els equips redactors dels projectes a concurs.



S’estima una duració aproximada de sis mesos per a la realització del procés participatiu, al final del qual s’obrirà un termini de 60 dies per a la redacció i presentació dels projectes. Després de la valoració del jurat, que no té un termini fix, hi haurà altres 35 dies per a exposar el desenvolupament dels cinc projectes triats. Una vegada triat el projecte guanyador, s’establirà un altre termini de cinc mesos per al lliurament del projecte definitiu.