Arranca la nova edició del festival de fotografia QLICK de Quart de Poblet

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les persones interessades podran entregar els seus treballs del 22 de febrer al 12 de març a la Casa de Cultura



L’Ajuntament incorpora com a novetat un guardó a la trajectòria



Per 41 any consecutiu, l’Ajuntament de Quart de Poblet ha donat el tret d’eixida per a la celebració del seu Festival de Fotografia QLICK 2021. Els fotògrafs i fotògrafes interessades podran presentar els seus treballs del 22 de febrer al 12 de març a la Casa de Cultura del municipi, tenint lloc la decisió del jurat de manera pública el 27 de març a les 10.30 hores en el mateix lloc.

El certamen s’ha anat consolidant amb el pas dels anys fins a convertir-se en un dels més atractius del municipi i un dels més rellevants del panorama nacional en aquesta disciplina artística.

Enguany, com a novetat s’entregarà el QLICK honorífic. El Consistori proposarà la concessió d’un guardó a un fotògraf o fotògrafa de reconegut prestigi i notable trajectòria a nivell nacional que haurà de ser ratificat pel jurat del certamen.

El concurs comptarà amb dues modalitats, com és habitual: la secció de col·lecció i la de tema local. En el cas de les col·leccions, estaran compostes per tres fotografies i cada autor o autora pot presentar fins a dues col·leccions. En el cas del tema local, cada persona pot presentar un màxim de tres imatges individuals que hauran de ser identificatives de Quart de Poblet en qualsevol dels seus aspectes, havent d’indicar la ubicació. Les mateixes obres no podran participar en les dues seccions.

Les bases completes poden consultar-se en Les bases poden consultar-se en https://cultura.quartdepoblet.es/images/documentos/bases_qlick21_c.pdf.

El certamen va estrenar l’any passat nova imatge amb motiu del seu 40 aniversari. En aquesta especial data, l’Ajuntament va voler aportar una nova comunicació i una identitat verbal i visual al concurs per a acostar-lo als nous temps, comptant per a això amb el dissenyador valencià Boke Bazán.