Arranca una nova temporada al Poliesportiu municipal de Picassent

La temporada esportiva 2020/2021 ve marcada per l’actual situació que estem vivint a causa de la Covid19 on l’oferta del Poliesportiu vorà reduïda, malauradament, les inscripcions en activitats, sobretot les d’interior



El Poliesportiu municipal de Picassent ja té preparades les seues instal·lacions perquè les persones usuàries tornen a fer ús d’elles amb la màxima seguretat. Per això, s’han establert tota una sèrie de mesures en cadascun dels espais del recinte esportiu, on serà obligatori l’ús de la mascareta i on els diferents espais contaran amb aparells de disposició de gel hidroalcohòlic per a la neteja i la desinfecció de mans.



I és que, donada la situació actual, l’oferta esportiva, en alguns dels casos, es vorà reduïda a causa de les mesures interposades pel Ministeri de Sanitat en quan a l’aforament en espais tancats com ara sales interiors, vestidors, el gimnàs i altres emplaçaments. Per altra banda, la neteja del material i de les sales seran una constant després de cada ús. D’esta manera es pretén la desinfecció màxima per a una utilització segura per totes les persones usuàries.



També la pressa de la temperatura així com el control en l’assistència en desenvoluparan en algunes de les activitats. D’esta manera es pot saber en tot moment quines persones ocupen el recinte esportiu en cas de possibles contagis.



Segons manifesta el regidor de l’àrea d’Esports, Hèctor Pradas, “Tenim un horari ampli i una gran quantitat d’activitats perquè les persones usuàries del Poliesportiu puguen triar i practicar esport amb totes les mesures de seguretat. Les activitats estaran controlades perquè es complisca al 100% el protocol anticovid establert”.



Per la seua banda, tal i com manifesta Alberto Albert, tècnic d’Esports de l’Ajuntament, «Els grups han d’estar molt controlats i tractar que la gent no es mescle entre activitat i activitat. Hem de col·laborar totes i tots en fer-ho possible perquè el Poliesportiu funcione de manera segura i correcta».



Recordem que, per poder atendre la totalitat de persones que necessiten acostar-se o fer ús, des del consistori es recomana la utilització de l’APP municipal per fer reserves on line i demanar cita prèvia. Una altra via que pot utilitzar-se és el el correu electrònic poliesportiu@picassent.es i també a través del telèfon 96 123 14 23.



A hores d’ara, ja s’ha obert el bany lliure a la piscina coberta, el gimnàs i algunes de les activitats dirigides com el karate i la rítmica. Les Escoles Esportives Municipals començaran el pròxim dilluns 21 de setembre i l’1 d’octubre, ho faran les activitats dirigides.