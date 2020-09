Arranquen els projectes de residències de creació ‘Cultura Resident’ a Castelló, València i Alacant’

El programa de residències per a creadors ‘Cultura Resident’ inicia la seua tercera edició de producció, investigació i mediació cultural a Alacant, Castelló i València



‘Cultura Resident’ compte en aquesta edició amb un nou programa de trobades públiques amb l’objectiu generar i enfortir xarxes entre artistes i institucions culturals

Els i les artistes que formen part del programa de residències de creació ‘Cultura Resident de la Generalitat’ inicien els seus projectes de producció, investigació i mediació cultural a Castelló, València i Alacant.

Els primers a fer-ho han sigut els residents de Castelló que aquesta setmana s’han instal·lat en el Menador Espai Cultural, Mar Reykjavik, Agustín Serisuelo, Irene Gras i L’Estrident (Irati Cano i Laura Ríos).

Els residents van aprofitar el començament dels seus projectes per a mantindre una trobada amb els i les creadores seleccionats en el programa CO_NET (Masha Wysocka Mauro Fontana i Selen Botto) residències que compten també amb el suport del programa Cultura Resident i que es desenvolupen en el mateix Menador.

El Menador Espai Cultural de Castelló acull les propostes d’investigació. Irene Gras desenvoluparà el seu projecte ‘Dons creadors a Castelló’, un treball que naix de la necessitat d’investigar i crear un arxiu de dones artistes relacionades amb la província de Castelló, el projecte de l’Estrident ‘La gota de llet. Nodrisses i lactàncies mercenàries’, és una investigació sobre les representacions visuals de les nodrisses, a partir de registres personals i documents privats de dones que van treballar a la Casa de Maternitat i Expòsits i La Inclusa de l’Hospital General de València, entre altres.

Per la seua part el projecte de Mar Reykjavik, ‘Mira si he corregut terres’, que es desenvoluparà al llarg de quatre mesos, és una peça escènica que recull un estudi de les tradicions; i ‘Espai intermedi’ d’Agustín Serisuelo, és una investigació sobre la transformació del paisatge com a element cultural a partir dels terrenys erms i abandonats que es troben en la perifèria de la ciutat de Castelló.

Les residències que es desenvolupen a València, en el Centre del Carme i a Alacant, en el Centre Cultural Les Cigarreras donaran principi dilluns que ve 7 de setembre.

Amb una duració de sis mesos, el Centre del Carme acull als residents de mediació cultural. Francisca Javiera Soto, Carolina Fernández i Alvaro Martín de Rodes treballaran al costat dels veïns del barri del Carmen, en el seu projecte ‘El Buit’ que tracta sobre la memòria col·lectiva i el valor del patrimoni cultural. Per part seua, la proposta de Néstor Morente Martín ‘València Republicana’; és un projecte d’acompanyament des del diàleg i la interacció social per a evitar una regressió cultural.

Cultura Resident

El programa de residències de creació ‘Cultura Resident’ compleix amb aquesta la seua tercera edició sent més de 30 les i els artistes que han desenvolupat les seues obres en aquestes tres convocatòries de producció, investigació i mediació cultural i en total més de 60 els i les creadores que s’han beneficiat dels diferents projectes de residències, sota el paraigua de ‘Cultura Resident’.

Cultura Resident és un projecte desenvolupat per la Direcció General de Cultura i Patrimoni i el Consorci de Museus, amb la finalitat d’impulsar la creació contemporània i enfortir el teixit cultural valencià facilitant temps, espai, acompanyament i recursos econòmics per al desenvolupament del seu treball.

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha explicat que “per a contribuir a pal·liar els efectes de paralització en el sector cultural provocats per la pandèmia, des de la Generalitat s’han desenvolupat diferents plans de suport a la creació artística a tots els nivells. El manteniment i desenvolupament del nostre programa de residències de creació ‘Cultura Resident’ és una prova que, seguint tots els protocols que ens marquen les autoritats sanitàries, podem continuar impulsant la cultura, i això és, fent costat a les i els artistes i als seus projectes”.

El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont ha manifestat la seua satisfacció per veure en marxa aquesta nova edició que havia d’haver començat el mes de març passat i es va veure interrompuda com tants altres projectes per la Covid-19. Pérez Pont ha assenyalat que “al llarg d’aquests mesos el Consorci de Museus no ha cessat en el seu suport a la creació valenciana i en relació a aquest programa s’han celebrat diverses trobades virtuals amb les i els creadors per a oferir-los suport, de manera que malgrat no haver començat físicament les residències pogueren seguir investigat des de les seues pròpies cases”.

Programa públic

“Cultura Resident s’inicia a més amb una novetat entre la seua programació i és que al projecte d’acompanyament amb el qual ja comptàvem se suma un nou programa públic que té com a objectiu generar i enfortir xarxes entre artistes, contextos culturals i institucions artístiques vinculades a les pràctiques de residència, així com donar a conéixer les nostres residències” ha explicat el director del Consorci de Museus.

Es tracta de trobades tant virtuals com presencials. El primer d’ells se celebrarà el pròxim 24 de setembre en el Centre del Carme en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Postnaturales de Madrid.

El programa ‘Cultura Resident’ compta amb un pressupost de 150.000 euros anuals per a aquestes deu residències artístiques que es desenvolupen en el nostre territori.