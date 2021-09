Connect on Linked in

Es canvia el format tradicional de la Nit dels figues per concerts en els barris

Aquest divendres arranquen les festes de Xirivella. L’inici el marcarà un concert tribute a Depeche Mode, U2 i The Cure a les 22.30 hores en la plaça Gerardo Garcés. Des d’aqueix moment, i fins el pròxim dia 9, hi haurà música, monòlegs, teatre, jocs, espectacles de màgia, acrobàcies, hipnosis… Tot això es completarà amb activitats esportives i els actes organitzats per les diferents clavaries. “Convide a la gent a participar amb totes les ganes, però també amb la reserva necessària per a assegurar el benestar comú. Una màscara en el moment oportú i l’observació dels consells sanitaris ens permetran celebrar les festes amb total seguretat”, assegura Michel Montaner, alcalde de Xirivella.

El dissabte a la vesprada se celebrarà el monòleg de Raúl Antón, que ha alçat gran expectació i que ha sigut reubicat en el CEIP Miguel de Cervantes per a augmentar l’aforament. Aqueix mateix dia, a les 22 hores es durà a terme el pregó, que en aquesta ocasió serà un homenatge al món sanitari. La pregonera serà la consellera de Sanitat, Ana Barceló, i hi haurà una representació dels sanitaris del centre de salut i del centre de vacunació de Xirivella. Com a novetat, el pregó es completarà amb l’espectacle musical The Talent.

Els dies següents hi haurà actes per a tots els públics en els diferents barris de la localitat, amb especial atenció en la Nit dels Figues, que enguany no tindrà el seu format habitual amb els veïns i veïnes sopant als carrers del municipi. La Nit dels Figues, a diferència d’altres festes que se celebren aquests dies, és una celebració multitudinària i espontània, sense un òrgan regulador, en la qual interaccionen milers de persones i és per això que l’Ajuntament ha optat per no celebrar-la en la manera tradicional. A canvi, s’ha reforçat l’oferta lúdica amb quatre espectacles, un en la plaça Gerardo Garcés, un en el Barri de la Llum, un en Vicentica la Serrana i un altre en l’Avinguda de la Pau.

Els esdeveniments seran amb aforament reduït amb entrada per invitació que es pot obtindre en giglon.com o presencialment una hora abans el mateix dia de l’espectacle fins a completar l’aforament. A més es tindran en compte totes les mesures sanitàries: neteja i desinfecció d’espais prèvia a l’accés de públic; màscara obligatòria en tot moment; gel hidroalcohòlic per a accedir als espais; obertura de recintes una hora abans de l’inici de l’actuació i accés escalonat; i separació de seguretat entre cadires adquirides conjuntament.