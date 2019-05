Arriba la V edició de la Fira de la Tapa i el Comerç a Picassent

Connect on Linked in

Durant 3 dies el sector hostaler i comercial del nostre poble oferirà els seus productes en una edició que consolida ja esta cita a la plaça del Mercat i també al carrer Gómez Ferrer

31 de maig, 1 i 2 de juny Picassent, acollirà la V edició de la Fira de la Tapa i el Comerç organitzada per la Regidoria de Comerç i Mercat amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants i Serveis de Picassent. Ahir per la vesprada va tindre lloc la primera cita a la Casa de Cultura, on els restauradors presentaren les tapes que enguany es podran assaborir en cadascun dels stands preparats per a l’ocasió. En esta cita, també varen estar presents alguns representants del comerç local així com també l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, i la regidora de l’àrea de Comerç i Mercat, Mónica Olguin.

«En esta fira, la proximitat i el tracte personal estan garantits. És una bona oportunitat per fomentar el comerç local tan important per a l’economia del nostre municipi», va manifestar la primera edil durant l’acte.

Seran així un total de 30 empreses, (20 comerços i 10 del sector hostaler), les que ocuparan el recinte firal en una zona que també acollirà diferents tallers i activitats complementàries als diferents stands comercials.