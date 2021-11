Arriba la V Edició del Concurs Nacional d’Espardenyà Valenciana ‘Francisco José Garcia’

Connect on Linked in

14 de novembre. Esta és la data triada per l’Ajuntament d’Alzira per celebrar la V Edició del Concurs Nacional d’Espardenyà Valenciana “Francisco José Garcia” que, com cada any, tornarà a ficar en valor la tradició culinària de la ciutat i, en definitiva, la seua cultura

Amb les inscripcions ja tancades, 25 cuiners de tota la Comunitat Valenciana, competiran a partir de les 10 del matí per vore quina és la millor espardenyà de 2021. A més, un bon número d’associacions i col·lectius de la ciutat participaran també d’un matí que, sense dubtes, deleitarà a grans i menuts.

El concurs gastronòmic alzireny conta amb una dotació econòmica que fa molt atractiva la participació, més si cap perquè la inscripció és totalment gratuita. Una cosa que s’ha deixat notar i molt en la xifra de cuiners i cuineres que han quedat fora de la edició, per tal de no desvirtuar l’essència del mateix. En esta edició, el guanyador s’endurà 3.000 euros, mentres que el segon es queadarà amb 1.500 i el tercer, amb 1.000.

El jurat estarà format per cuiners i gent molt destacada del món de la hosteleria valenciana. De entre tots els membres, destaca la presència d’una cuinera que està actualment nominada per a ser Millor Cuinera d’Espanya 2021 que l’equip organitzador no ha volgut revelar.

També important en la possibilitat de celebració del present concurs son els patrocinadors del mateix, arribats des de diversos sectors del àmbit públic-privat. A destacar és la participació de la Generalitat Valenciana, la Diputació de València, la Mancomunitat de la Ribera Alta, l’Ajuntament d’Alzira, Olé Olé, Azafrán Safrina, CVI, Global Omnium, Alzicoop, Indústries Belseher, GMW Bioscience, Family Cash, Cotonera Events, Comunikar, TNR i Reserva Imperial.