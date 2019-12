Artesania, gastronomia, productes de regal…tot es donarà cita en l’antic en la I Fira de Nadal que tindrà lloc en l’antic Mercat Municipal

Connect on Linked in

La convocatòria ha sigut tot un èxit i la resposta per part dels comerciants i artesans de Burjassot no ha pogut ser millor. El municipi, de mans de la Regidoria de Mercats i Comerç de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Rosa Coca, viurà la seua I Fira de Nadal en l’antic Mercat Municipal.

La Fira estarà situada en el citat espai municipal els caps de setmana del 13 al 15 de desembre, del 20 al 22 de desembre, del 27 al 29 de desembre i del 3 al 5 de gener. Durant tota l’edició de la Fira hi haurà decoració i ambientació nadalenca, a més de servei de cafeteria en el propi mercat.

El primer cap de setmana, la Fira s’obrirà el divendres 13 de desembre a les 17.30 hores amb nombrosos llocs d’artesania, gastronomia, regals…A les 20.00 hores tindrà lloc el concert tribute a Fito, patrocinat ara com ara Burjassot i, el dissabte 14 de desembre, a la mateixa hora, serà el concert de tribut als Homes G, patrocinat també ara com ara Burjassot.

Tant el dissabte com el diumenge, a les 12.00 hores, hi haurà tallers per als més xicotets, amb pinta cares, tallers de macramé i d’acolorir el Nadal. En aquest cas, els tallers estan patrocinats per AVALAR-TE i, el diumenge a les 14.00 hores, per a menjar, ARA Burjassot prepararà un ric arròs amb fesols i naps.

El cap de setmana del 20 al 22 de desembre, la Fira obrirà les seues portes també el divendres a les 17.30 hores i com a activitats destacades del cap de setmana, el dissabte a les 12.00 hores hi haurà classe de zumba oferida per Rafa Fenollar i Maite Rey, professors de les Escoles Esportives Municipals. El mateix dissabte i també el diumenge, a les 12.00 hores, farà novament tallers per als més xiquets. I, el diumenge 22 de desembre, també a les 12.00 hores, la Coral de les Sitges oferirà un concert patrocinat per AVALAR-TE.

Després de dos intensos caps de setmana, el divendres 27 de desembre tornarà a obrir les seues portes la Fira que, en aquest cas, tindrà també el ball com a protagonista amb l’exhibició, a càrrec d’Ángel Ramírez, el dissabte 28 de desembre a les 12.00 hores. Així mateix, tant el dissabte com el diumenge, a les 12.00 hores, hi haurà tallers per als més xicotets, amb pinta cares, tallers de macramé i d’acolorir el Nadal. En aquest cas, els tallers estan patrocinats per AVALAR-TE.

I, l’últim cap de setmana de la Fira, ja entrats l’any 2020, també hi haurà activitats pensades per a totes les edats. Després de l’obertura de la mateixa el divendres 3 de gener a les 17.30 hores, el dissabte a les 12.00 hores novament Ángel Ramírez farà una exhibició de ball i, hi haurà, tant el dissabte com el diumenge, a les 12.00 hores, tallers per als més xicotets, amb pinta cares, tallers de macramé i d’acolorir el Nadal. En aquest cas, els tallers estan patrocinats per AVALAR-TE.

Per a acomiadar la fira, el diumenge 5 de gener en horari d’11.00 a 13.00 hores els Patges Reals visitaran l’antic Mercat Municipal i se situarà una bústia perquè xiquetes i majors puguen depositar les seues cartes per als Reis Mags.