Article opinió amb motiu de la commemoració del 8 de Març, Fernando Pascual

Connect on Linked in

Dia Internacional de les dones. Generació, és Igualtat, és PSOE



Com cada 8 de març el Partit Socialista Alzireny se suma a la reivindicació del Dia Internacional de les Dones.



Este 2020 Nacions Unides ha triat com a lema “Sóc de la Generació Igualtat: Pels drets de les dones”, en el marc de la celebració dels 25 anys de la Conferència de Pequín, que va marcar un important punt d’inflexió per a l’agenda mundial de la igualtat entre dones i homes, a més de dissenyar el full de ruta més progressista per a l’apoderament de les dones i les xiquetes a tot el món.



Generacions de dones han lluitat amb valentia i determinació per la llibertat. Una llibertat que hui, gràcies a elles, és un patrimoni col·lectiu i al qual el Partit Socialista ha contribuït al llarg dels seus 140 anys d’història i, sens dubte, continuarà fent-ho cada dia.



Este 8M de 2020 és de nou una jornada per tal de commoure les consciències cíviques i polítiques davant l’amenaça de la ultra dreta que qüestiona els drets de les dones i que necessariament ha de tindre una resposta als carrers.



Encara, en ple segle XXI, persistixen les discriminacions, malgrat les conquestes, perquè encara hi ha qui qüestiona el feminisme intentant retornar-nos al passat, negant la violència de gènere i la violència sexual. No hi ha punt de retorn, el feminisme no és pot parar i ha demostrat que té una força poderosa i transversal. Les dones han conquistat espais i drets sobre els quals no hi ha opció de replegament.



No donarem ni un pas arrere, ni un. I els qui intenten fer-nos retrocedir, tindrà enfront al Partit Socialista, ja que per al PSOE, fidel als seus principis, és intolerable el qüestionament dels consensos que tant han costat construir i que han situat al nostre país entre les millors democràcies del món, i en una referència en la lluita contra les violències que patixen les dones.



Les i els socialistes hem contribuït de manera determinant en estos canvis, sempre al costat del moviment feminista. Hem treballat i treballem per tal de fer realitat la igualtat entre dones i homes. Hem sigut els artífexs de les grans reformes per a avançar en els drets i llibertats de les dones. Totes les lleis d’igualtat tenen segell socialista.



Després de la moció de censura, el Govern socialista va prendre mesures urgents que donaren una resposta ferma i immediata per a protegir la integritat física de les dones (RDL 9/2018 de 3 d’agost) i millorar les seues condicions en l’àmbit laboral i salarial (RDL 6/2019 d’1 de març).



I al llarg d’estos mesos de Govern hem continuat establint les bases perquè la igualtat entre dones i homes siga real i efectiva, fent propostes transformadores per a eliminar les estructures masclistes i patriarcals, que són les que estan en el fons de tota l’estructura social i política de la nostra vida.



Les i els socialistes alzirenys, tenim clar el camí; avançar en igualtat és avançar en democràcia. La democràcia ha de continuar donant respostes als problemes i als obstacles que les dones han de salvar per a poder exercir les seues llibertats i drets.



Des del PSOE d’Alzira, manifestem el nostre compromís per eradicar la violència de gènere, la fi de la precarietat laboral i la bretxa salarial, la defensa dels drets sexuals i reproductius de les dones i l’abolició de la prostitució i del tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual.



Volem una societat paritària i participativa, en la qual les dones ocupen el lloc que els correspon per dret, una societat que tracte a les dones com a persones lliures i capaces de prendre les seues pròpies decisions.



Este 8 de març eixim als carrers per a celebrar el que hem aconseguit i per a reivindicar tot el que queda per fer. La igualtat real i efectiva és l’horitzó cap al qual caminem tots i totes junts, units i fermes. Existix una amenaça significativa de reversió dels assoliments feministes que tant d’esforç va costar aconseguir.



Per això, el 8 de març, les dones i homes del PSOE d’Alzira, estarem al costat de les organitzacions socials i feministes per a defensar els drets de les dones i xiquetes, la seua llibertat i la seua igualtat.



Des del Partit Socialista d’Alzira, fem una crida a tota la ciutadania, a les institucions i organitzacions perquè juntes avancem cap a una societat més justa i igualitària. El 8 de març, que visca la lluita de les dones!



Fernando Pascual Moscardó

President del PSOE Alzira