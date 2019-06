Asindown premia la tasca de la treballadora de l’Ajuntament Rut Altur

Connect on Linked in

El passat divendres 31 de maig, va tindre lloc la Gala Imparables, en la que l’associació Asindown va fer un reconeixement a més de cent treballadors amb Síndrome de Down o discapacitat intel·lectual que estan treballant en l’actualitat.



Enguany una de les guardonades ha estat la treballadora de l’Ajuntament d’Alzira Rut Altur, una jove que compta amb vora 16 anys de servei a la ciutadania i que actualment pots trobar a l’Oficina d’atenció ciutadana, la Clau. L’alcalde d’Alzira en funcions, Diego Gómez ha donat l’enhorabona a Rut, “com no podria ser d’altra manera, ha estat destacada en la categoria Saviesa de l’expert”.



L’acte, que va tindre lloc als cines Lys de València, va ser una ocasió per a destacar les seues capacitats laborals i reivindicar una plena inclusió social. Altur, va rebre el guardó de mans de la Vicerectora d’Igualtat, diversitat i sostenibilitat de la Universitat de València, Elena Martínez i acompanyada per la seua família i per la Directora de la Clau, Isabel Serra.



La coordinadora de l’àrea d’ús de Asindown, Teresa Miedes, ha explicat que la situació laboral per a les persones d’aquest col·lectiu és complicada i a vegades “repleta d’obstacles”. “Per això els diem imparables, perquè demostren que no es donen per vençuts i lluiten per aconseguir una meta, que posseeixen una disciplina exemplar, que no es detenen davant obstacles”, ha indicat en un comunicat.



La trajectòria laboral dels usuaris de Asindown, en aquesta ocasió, s’ha dividit en set categories diferents, ‘La saviesa de l’expert’, ‘L’esforç de la superació’, ‘El valor de la companyonia’ i ‘Passió del principiant’, ‘El repartiment de somriures’, ‘La trajectòria laboral’ i ‘La rigorositat de la constància’.



A la gala van assistir representants de les empreses valencianes que han apostat per inclusió laboral i autoritats com Helena Ferrando Calatayud, Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, MªJosé Mira Veintimilla, Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament, i artistes com la cantant Sole Giménez. Comptarem amb la seua participació per a atorgar els diferents guardons.