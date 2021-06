Assolit l’acord per a començar les obres de l’entorn de la Torre Miramar a València

Connect on Linked in

L’alcalde defén “aprofitar l’estructura per a un rocòdrom a l’aire lliure, com altres ciutats que aprofiten arquitectures obsoletes per a este ús”

L’Ajuntament de València i la Demarcació de Carreteres del Ministeri de l’Estat han assolit un acord “per desenvolupar les actuacions pertinents abans de donar-li ús a la Torre Miramar, ubicada a la rodona de l’autovia V21 d’accés a la ciutat”. Així ho ha explicat l’alcalde de València, Joan Ribó, durant la reunió que ha mantingut amb representants de la FEMECV (Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana) on es tractarà l’alternativa d’ús de l’esmentada infraestructura d’uns 45 metres d’alçària com a rocòdrom.

En esta trobada l’alcalde Joan Ribó ha parlat del treball “intern i tècnic”, realitzat entre la Demarcació de Carreteres i l’Ajuntament de València respecte a la re-adequació d’esta rodona, ubicada a l’entrada nord de la ciutat, “per trobar una solució òptima i raonable que s’ajuste a la voluntat del Consistori, que vol donar-li un ús a este espai i així evitar un deteriorament major”.

“Ara, ja es pot avançar que s’han consensuat unes actuacions que es validaran i materialitzaran en les pròximes setmanes acompanyades de la tramitació d’un conveni de col·laboració entre les parts per a desbloquejar progressivament una situació insòlita i impròpia”, ha manifestat el primer edil, “amb voluntat de deixar de mirar cap al passat”.

Entre els actors que han participat en estes converses que es materialitzaran en unes obres que poden començar abans de l’estiu, es troba l’àrea de Conservació i Explotació de València de la Demarcació de Carreteres. Per part de l’Ajuntament hi han intervingut els Servicis de Mobilitat Sostenible, Centrals Tècnics, Jardineria Sostenible, Cicle Integral de l’Aigua, Coordinació en la Via Pública, i Manteniment d’Infraestructures. Pel que fa a l’àmbit d’actuació, la intervenció, que es durà a terme en el tram de connexió de la Ronda Nord de València i l’autovia V21, inclou l’estanc principal amb la Torre Miramar (amb una rodona de vora 7.200 m²), les fonts rectangular i circular, i el pas subterrani.

Acord entre les administracions

D’una banda, l’Ajuntament de València ha sol·licitat la realització de vora 50 actuacions immediates a executar i costejar per la Demarcació de Carreteres “per a millorar la utilitat, l’accessibilitat, la seguretat i el manteniment de l’estanc principal, la font rectangular i el pas subterrani amb diferents intervencions com ara el tancament i l’eliminació dels accessos subterranis”. El consistori també demana el desmuntatge de les passarel·les inferiors de vianants, l’habilitació de recorreguts accessibles per l’estanc principal, o la neteja i eliminació de riscos del recinte interior.

D’altra banda, l’Ajuntament sol·licita el tancament dels forats de forjat, desaigües de fons, treballs de jardineria de poda i reposició, així com l’anul·lació d’estancs i de la font rectangular, enllumenat i dels passos de vianants semafòrics.

“Alhora s’inicien els tràmits entre totes dues administracions per a formalitzar un conveni de col·laboració entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i l’Ajuntament de València on es determinen la resta d’actuacions concretades en un projecte a elaborar pels servicis municipals i finançat dels Pressupostos Generals de l’Estat. El conveni servirà per a recepcionar finalment en condicions l’obra urbanitzadora, és a dir, la part superior de la infraestructura viària, i definir el seu manteniment, gestió d’aigües, titulars subministraments i altres compromisos entre les parts”, ha manifestat Joan Ribó.

Torre Miramar

L’alcalde ha recordat que la Torre Miramar, “que és l’element més singular de la rodona, queda de moment fora de les actuacions i del conveni a l’espera que el nou condicionament de l’entorn permeta generar una expectativa entre possibles interessats per gestionar-la en règim de concessió pública”.

La idea que el Consistori li ha traslladat a la Demarcació de Carreteres “és aprofitar l’estructura de la torre per a un rocòdrom a l’aire lliure que siga referència com ja ocorre en altres ciutats que aprofiten arquitectures obsoletes per a este ús”. “Sens dubte, en un lloc que es destinarà principalment als esports urbans es fa necessari un punt d’atracció com este”, ha assegurat Joan Ribó en explicar que l’Ajuntament està en converses amb diferents entitats, 3 associacions, federacions (com hui amb la FEMECV), inclús particulars buscant una idea que l’ajude a promocionar una licitació.

“L’objectiu per damunt de tot és regularitzar finalment la recepció d’este desficaci ideat per l’anterior govern del PP i heretat per l’actual Consistori”, ha conclòs l’alcalde, en remarcar “la bona predisposició de les parts per arreglar la malifeta a l’entrada de la ciutat, així com el treball transversal entre administracions”.