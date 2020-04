Augmenta un 30% el nombre de beneficiaris de Serveis Socials d’Alzira

Connect on Linked in

Es destinen vora 70.000 € per a ajudes d’emergència

L’Ajuntament d’Alzira ha incrementat els seus serveis a famílies que ho necessiten per tal de fer front a la crisi social i sanitària. El personal de la Regidoria de Serveis Socials continua treballant per a la ciutadania en l’àmbit de l’atenció domiciliària, alimentació, vivenda, assistència social, atenció socioeducativa o suport psicològic.

“Els serveis socials, per llei, són serveis essencials i ara en temps de crisi, més que mai són imprescindibles per a arribar als problemes i necessitats reals de la població. Tots els nostres serveis estan en actiu i des de les diferents unitats d’intervenció s’està donant resposta a les demandes”, assegura Marina Mir, regidora de Serveis Socials. “A més”, afig, “l’equip de Serveis Socials està redoblant esforços, cal reconéixer eixe intens treball del departament, que ha sabut adaptar-se a les circumstàncies”.

Pel que fa a l’atenció domiciliària, s’ha incrementat el servei en vora un 30% més. El servei d’ajuda a domicili s’ha reforçat en dos auxiliars, 11 en total, per a poder atendre 107 famílies, 29 més que abans de la crisi sanitària. Este augment es deu també a la impossibilitat d’atendre, en molts casos, per part de la família, ja que no es poden garantir les condicions de seguretat per a cuidadors ni dependents. Entre les tasques que porten a terme està l’atenció a persones majors que viuen a soles, dependents, suport educatiu a famílies en risc i amb fills a càrrec seu en col·laboració amb les psicòlogues de serveis socials i de les unitats de treball social.

Pel que fa a les ajudes econòmiques, des del passat 27 de març fins al 21 d’abril s’han donat al voltant de 305 ajudes d’emergència que sumen un total de 68.545 €, per a poder pagar serveis de primera necessitat.

La regidora ha manifestat: “La nostra preocupació és que l’ajuda arribe a les famílies i que arribe de manera ràpida i àgil”.

D’altra banda pel que fa a les ajudes per a menjar, es treballa amb la col·laboració de Creu Roja per a fer el repartiment de lots de menjar a les famílies que manifesten la seua necessitat mitjançant Serveis Socials. El funcionament consistix a enviar a Creu Roja el llistat de famílies actualitzat diàriament i ells fan el repartiment. Actualment s’està atenent 350 famílies noves, que s’afigen a les 1.198 que formaven part d’este programa a l’inici de l’estat d’alarma. Les persones que necessiten atenció han de posar-se en contacte amb la Regidoria de Serveis Socials telefonant al 661 524 369

També en esta línia s’ha duplicat el servei “menjar a casa”. A les 35 famílies que ja s’estaven atenent, hem de sumar 32 famílies més que s’han afegit a este programa i 14 més en llista d’espera però que en els pròxims dies també seran beneficiàries.

Com es va anunciar la passada setmana, el departament ja treballa en la creació d’un fons de solidaritat anomenat Som Alzira, que s’encetarà amb 12.500 € provinents de les subvencions dels grups polítics i que anirà destinat a atendre les necessitats socials. Este fons serà ampliable en funció de les aportacions extraordinàries de totes aquelles persones, entitats o empreses que hi vullguen col·laborar. Es podrà fer aportacions al fons través d’un número de compte bancari que es comunicarà pròximament.

S’han tramitat de manera urgent 28 nous expedients de renda valenciana d’inclusió, per a poder donar resposta a les famílies de manera més integral i amb perspectives més inclusives.

Respecte a la vivenda, es treballa conjuntament amb l’EVHA (Entitat Valenciana d’Habitatge i Sol) per fer l’adjudicació de 8 vivendes socials en el nostre municipi pròximament. Ja s’han tramitat les sol·licituds i en breu podran ser ocupades per les respectives famílies adjudicatàries.

Pel que fa a l’assistència telefònica, s’han atés 1.425 telefonades de persones que necessitaven algun tipus d’ajuda econòmica, social i/o psicològiques a les quals s’ha donat resposta. A més, cal destacar que tant les treballadores i treballadors socials com les psicòlogues i educadors han portat a terme la seua tasca de manera proactiva, avançant-se als fets i telefonant a totes les famílies que tenien detectades prèviament per tal de poder gestionar de manera urgent totes les necessitats que puguen tindre. “És obvi que esta crisi ha afegit més risc i major fragilitat a la vulnerabilitat existent en moltes famílies. La identificació prèvia i l’actuació immediata per part dels nostres equips professionals constituïx una prioritat”, indica la regidora.

Així mateix, l’Ajuntament està en contacte diari amb les residències de persones majors per tal de conéixer l’estat del personal i dels residents i establir necessitats.

Per últim, actualment també s’estan atenent 517 persones en els serveis de teleassistència per a majors que porten un dispositiu de crida, connectat amb els professionals sanitaris, que només han de polsar en cas d’emergència.