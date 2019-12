AVA-ASAJA acusa de “immoral” a Sud-àfrica per evitar els ports més rigorosos per a exportar els seus cítrics

Connect on Linked in

L’organització adverteix als membres europeus del Citrus World Alliance (CWA) que no permeten a Sud-àfrica convertir-ho en un instrument per als seus interessos

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) tatxa de “immoral” a Sud-àfrica per tractar d’evitar la introducció de les seues taronges i mandarines a la Unió Europea (UE) a través dels ports que efectuen controls fitosanitaris més professionals i rigorosos. L’organització agrària reacciona així a les sancions econòmiques que el lobby citrícola sud-africà –Citrus Growers Association (CGA)– ha imposat a empreses del seu país per exportar els agres via ports espanyols que mostren “un excés de zel”, en paraules d’aquesta patronal, en les seues inspeccions.

Segons dades oficials de la UE i del CGA, els tècnics portuaris d’Espanya detecten un positiu de Phyllosticta citricarpa (el fong que causa la taca negra dels cítrics, una plaga no present a Europa) per cada 40 carregaments procedents de Sud-àfrica inspeccionats. Aqueixa xifra contrasta amb la laxitud dels ports de Països Baixos, que requereixen 966 revisions per a interceptar un cas de taca negra, o del Regne Unit, que necessiten 2.765.

Malgrat derivar cada vegada més enviaments a aquests dos últims països, les dades d’Europhyt fins a octubre revelen que Sud-àfrica ja acumula en el que va d’any un total de 29 deteccions de l’esmentada taca negra i de Thaumatotibia leucotreta o falsa arna (provoca greus danys comercials als fruits), la qual cosa suposa més del doble dels 12 casos registrats en tot el 2018.

El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, afirma que “l’estratègia de Sud-àfrica d’incrementar el seu negoci d’exportació citrícola a Europa manca d’escrúpols i d’una mínima decència ètica. En lloc d’esforçar-se per garantir una seguretat fitosanitària dels seus cítrics i de minimitzar així els riscos que aquestes importants plagues de quarantena acaben arribant a la nostra citricultura, el que fa Sud-àfrica és fugir de les inspeccions ben fetes i aprofitar la permissivitat d’altres entrades. dona la sensació que anteposa les seues anheles de guanyar quota de mercat a qualsevol altra consideració”.

Per això el dirigent agrari adverteix a la UE i als membres europeus que participen en el Citrus World Alliance (CWA) que “no permeten a Sud-àfrica que utilitze aquest nou lobby citrícola mundial per a convertir-lo en un instrument que afavorisca encara més la introducció dels seus agres estiguen contaminats o no. Cal plantar-se i deixar de premiar a un país com el sud-africà que juga brut amb un tema tan crucial com és la sanitat vegetal. Si immoral és la seua actuació, immoral i a més suïcida és la d’aquells que des de la mateixa Europa ho consenten i ho faciliten”.

AVA-ASAJA reivindica que les inspeccions fitosanitàries en ports d’entrada siguen una competència de la UE i no depenguen, com succeeix ara mateix, ni dels països ni molt menys d’entitats privades. L’associació també reclama que la UE, igual que realitza els Estats Units, establisca uns pocs ports d’entrada de cítrics forans dotats amb un equip inspector molt professional. Així mateix, sol·licita que siga l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) qui dictamine els tractaments no elegibles que han de seguir els països tercers que exporten cítrics a la UE i que superen un nombre elevat d’intercepcions.