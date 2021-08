AVA-ASAJA adverteix que la ràpida expansió del cotonet amenaça al cultiu del caqui en la Comunitat

Print This Post

L’organització agrària reclama a l’Administració que augmente els recursos de la investigació contra plagues i que destine ajudes als productors de caqui

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) coincideix amb l’alarmant diagnostique emés per l’Associació Espanyola del Kaki sobre la previsió d’un descens de producció de caqui en la pròxima campanya d’almenys entre un 20 i un 25% de la collita a Espanya. No obstant això , com ja va advertir AVA-ASAJA aquest descens de la collita és més acusat en la Comunitat, que pateix ja minvaments del 50% en molts camps.

Aquesta disminució tan acusada, que ha posat en escac i amenaça al cultiu del caqui, es deu a l’expansió de plagues com el cotonet, la mosca blanca i les formigues, que serveixen d’aliat per a l’expansió del cotonet en aquest fruit, concretament de les espècies de cotonet Pseudococus viburni i Pseudococcus longispinus.

AVA-ASAJA adverteix que la crisi de rendibilitat que viuen els productors de caqui no els permet lluitar contra aquestes plagues que assolen al cultiu i reclama a l’Administració que augmente els recursos i destine ajudes als productors de caqui que compensen les pèrdues econòmiques que pateixen.

Les característiques fisiològiques de la fruita permeten que el cotonet siga capaç d’esquivar els tractaments, ja que troba llocs segurs sota el peduncle que li possibiliten prosperar malgrat l’ús de fitosanitaris.