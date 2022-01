AVA-ASAJA col·labora amb naranjasyfrutas.com per a afermar la venda en línia durant la pandèmia

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) renova el conveni de col·laboració amb naranjasyfrutas.com, una plataforma digital que connecta de manera gratuïta a productors amb comerços a fi de facilitar les operacions de compravenda de tota mena de cultius frescos, sobretot cítrics, caquis, alvocats, magranes i fruites d’os.

Igual que ha ocorregut en altres sectors econòmics, la irrupció de la pandèmia ha incrementat el comerç electrònic en l’agricultura. Un exemple esclaridor és naranjasyfrutas.com, que en 2021 va experimentar un augment del 44% en el nombre de collites publicades per part d’agricultors de tota Espanya. En aquest sentit, AVA-ASAJA continuarà aportant el seu suport com a organització professional agrària per a millorar els serveis que el portal ofereix als productors i consolidar la venda en línia de productes agraris a preus dignes.

Des que va nàixer naranjasyfrutas.com en 2012 tant els agricultors que anuncien les seues collites com els comerços que les busquen han elevat les visites per damunt de les 100.000 a l’any. Actualment registra 3.830 produccions i un total de 269 comerços i professionals reben informes setmanals dels últims anuncis publicats. Precisament una de les novetats posades en marxa en 2021 és l’enviament de llistats actualitzats per varietats: durant la present campanya citrícola s’han remés 5.346 llistats per correu electrònic i 747 per whatsapp amb dades de les varietats Oronules, Mioro, Clemenules, Clemenvilla, Hernandina, Navelina, Nadorcott, Tango, Navel Batega i Navel Batega. Les produccions publicades faciliten a l’operador comercial els quilos disponibles, si té algun certificat, la data orientativa d’inici de recol·lecció, la localització i dades de contacte. Una altra novetat incorporada per la plataforma digital és un mapa per a poder visualitzar millor la ubicació de les collites i des del qual també es poden fer cerques.

El conveni renovat amb AVA-ASAJA se suma a altres col·laboracions recents de naranjasyfrutas.com amb la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Cítrics Valencians, per a impulsar els cítrics amb certificació d’origen, amb l’Associació Espanyola del Kaki, que té 45 empreses associades amb el 52% de la producció nacional, o amb ASOCIEX, associació que aglutina les principals empreses comercialitzadores i exportadores de cítrics de Castelló. També ha iniciat contactes amb la Conselleria d’Agricultura de la Generalitat Valenciana a fi de buscar possibles vies de col·laboració que faciliten les relacions amb el sector agrari.

Servei gratuït

Naranjasyfrutas.com és un servei gratuït al qual poden accedir lliurement tant productors com comerços per a promocionar o localitzar collites de qualsevol mena de fruita. Els agricultors interessats a anunciar la seua collita només han d’entrar en www.naranjasyfrutas.com i punxar en la pestanya “Publica la teua collita gratis”. Per part seua, els operadors que busquen collites disponibles han de seleccionar la varietat, o bé poden rebre cada dilluns els últims anuncis punxant en la pestanya “Avisa’m de noves collites”.

L’enginyer tècnic agrícola valencià Juan José Bas, fundador i CEO de naranjasyfrutas.com, va subratllar després de la signatura del conveni amb AVA-ASAJA que “el nostre propòsit de 2022 serà seguir en contacte amb els agricultors i amb els comerços per a, en la mesura que siga possible, poder incorporar aqueixes millores que ens comenten i que el projecte vaja creixent de la mà dels usuaris per a donar el major i millor servei possible. L’objectiu és modernitzar el sector amb xicotets i senzills canvis perquè, a poc a poc, també els usuaris puguen obtindre millors resultats gràcies a l’organització i l’eficiència”.

Per part seua, el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, va valorar que “aquesta plataforma és una eina molt útil que permet mediar en la relació entre el productor i l’operador comercial. És evident que el comerç electrònic no para de créixer i els nous temps van per ací. Per això, el sector agrari també ha de sumar-se a aquest corrent complementari al comerç tradicional per a ajudar a millorar la rendibilitat dels agricultors”.