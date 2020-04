AVA-ASAJA considera positiva la rebaixa de mòduls però lamenta la disparitat de criteris per termes en cítrics, caquis i fruiters sense una justificació clara

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) valora positivament la rebaixa de mòduls decretada hui pel Ministeri d’Hisenda en el sector agrari per a la declaració de la renda de l’exercici 2019. Resulta especialment destacable, segons el parer d’aquesta organització, el fet que el Govern haja establit amb caràcter general una reducció per al sector dels cítrics i els caquis del 0,26 al 0,18, igual que l’any passat, però lamenta la disparitat de criteris emprada a l’hora d’aplicar aqueixa millora fiscal perquè, havent patit la mateixa crisi de rendibilitat –en tots dos casos, la pitjor campanya de la història en termes de preus– hi ha termes municipals que veuen reduït el mòdul a fins a 0,13 mentre que la gran majoria de poblacions no es beneficien d’aqueixa mateixa quantia.

D’igual manera, en el cas de les fruites d’os –bresquilla, cirera, albercoc i poma– existeix una discriminació de localitats sense cap justificació clara per motius de crisis de mercat o adversitats climàtiques. És més, la reducció de mòduls en aquest cultiu resulta insuficient, en opinió de AVA-ASAJA, per a pal·liar les greus pèrdues patides en la campanya més ruïnosa de les últimes tres dècades. Tampoc entén l’organització agrària la inclusió de tan sols tres municipis en la rebaixa de mòduls per al magraner, quan aquest cultiu subtropical està estés en molta més superfície valenciana.

Per això, AVA-ASAJA reclama al Govern que incloga a tots els termes municipals de la Comunitat Valenciana en els avantatges fiscals màxims que contempla el decret. Així mateix, l’associació posa l’accent en la necessitat d’atorgar un especial tractament fiscal a aquelles localitats valencianes que van patir amb major vehemència els efectes de la DANA durant la passada tardor. Així, municipis de La Costera i La Vall d’Albaida com Moixent, Ontinyent, La Font de la Figuera, Vallada o Fontanars dels Alforins, entre altres, lamenten no beneficiar-se de majors reduccions de mòduls en produccions com el raïm per a vinificació malgrat concentrar els danys provocats per aquest extraordinari temporal.

Entre les produccions oblidades en aquesta rebaixa fiscal cal destacar les hortalisses i el kiwi –molts dels seus hivernacles van ser danyats precisament per la DANA i, més tard, amb el temporal Gloria– i, en el cas de la ramaderia, la cunicultura, on AVA-ASAJA sol·licita una reducció del 0,13 al 0,09 pel fet que, si bé el preu es va mantindre estable durant 2019, la no utilització de pinsos medicats en un sector tan intensiu va produir una mortalitat major que en altres anys i, per tant, un descens en la producció de conills per explotació.

En conclusió, el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, indica que “la diversitat dels nostres cultius no ha sigut degudament recollida en l’ordre del Ministeri d’Hisenda. Veiem que tornen a repetir-se alguns dels vicis i errors d’altres anys, la qual cosa posa de manifest que continua faltant major objectivitat i sensibilitat en les administracions, sobretot en un any especialment dramàtic per a cultius tan importants com els cítrics, els caquis i els fruiters d’os”.