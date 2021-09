AVA-ASAJA defensa que el descens de cítrics del 4,8% afavoreix preus acceptables en el camp

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Ministeri d’Agricultura preveu que la producció citrícola de la campanya 2021/22 es reduirà a 6,7 milions de tones, la qual cosa suposa una disminució del 4,8% respecte a la temporada anterior. El grup de taronges creixerà a penes un 0,4%, mentre que l’aforament de mandarines i llimes patirà un descens del 9,9 i 11,4% respectivament.

Mancant la publicació de l’aforament per part de la Conselleria d’Agricultura, l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) estima que aquest minvament de collita de cítrics a nivell nacional serà similar o fins i tot lleugerament major en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a causa dels danys provocats per les plagues i malalties, especialment el Cotonet de Sud-àfrica, i de les adversitats climàtiques en forma de pedres i pluges torrencials. Segons les informacions recaptades per aquesta organització, les varietats més afectades són les clemenules en la meitat sud de Castelló i la meitat nord de València –la zona més castigada pel Cotonet de Sud-àfrica– i les taronges Navels tardanes.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, afirma que “estem davant una producció de cítrics estable i bastant curta que hauria de ser perfectament assumible pels mercats i que no precisarà d’importacions significatives de països tercers. Si les coses es fan bé, l’aforament previst afavoreix que els productors puguen rebre uns preus acceptables que en la majoria dels casos permeten compensar la baixada de la producció comercialitzada. No obstant això, en termes de rendibilitat afectarà l’encariment de fins al 30% dels costos de producció, sobretot per la falta de solucions enfront de les plagues i malalties que obliguen els agricultors a multiplicar el nombre de tractaments amb productes menys eficaços”.

D’acord amb els primers butlletins de la Mesa de Preus de Cítrics del Consolat de la Llotja de València, “hi ha interés en les compres encara que continuen lentes”, “de manera molt selectiva” i “se centren en el grup de clementines”, precisament un dels grups més delmats pel descens de producció. AVA-ASAJA atribueix el ritme baix d’operacions al fet que “els comerciants estan comprovant amb lupa els nivells d’afecció de plagues i pedres que hi ha en cada parcel·la, perquè si superen un cert llindar deixa de resultar-los viable anar a recol·lectar-los”.