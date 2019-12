AVA-ASAJA demana a Agroseguro que realitze els peritatges amb la major celeritat possible i reclama a les administracions un increment del pressupost de les assegurances agràries

Connect on Linked in

El vent huracanat causa danys de més de 60 milions en el camp i els cultius més afectats són els cítrics i els caquis pendents de recol·lectar

Els forts vents que han assotat a la Comunitat Valenciana durant els últims dies han causat danys generalitzats en els cultius de cítrics i caqui fonamentalment. Segons els càlculs realitzats pels serveis tècnics de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), les pèrdues econòmiques derivades d’aquesta circumstància climàtica superaran els 60 milions d’euros. Els danys de gran envergadura han sigut majoritàriament produïts pel fenomen del “ramejat” –els colps i corts que pateix el fruit pel moviment de les branques agitades pel vendaval- així com pel trencament de branques, la caiguda de fruits, etc.

D’acord amb les primeres estimacions efectuades per aquesta organització, les pèrdues en cítrics ascendeixen a més de 43 milions d’euros, mentre que en el cas del caqui superen els 15 milions d’euros. A tot això se sumen els danys en infraestructures, com és el cas d’hivernacles, magatzems agrícoles o malles per a protegir cultius hortícoles que han sigut desplaçades i fins i tot derrocades pel vent. Encara que caldrà esperar uns dies per a poder determinar amb major precisió l’abast dels desperfectes, “en aquests moments resulta veritablement urgent que Agroseguro realitze els peritatges sobre els danys amb la major celeritat possible, ja que ens trobem en plena campanya de recol·lecció”, afirma el president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, qui també reclama a les administracions que incrementen el pressupost que destinen a les partides d’assegurances agràries. Així mateix, des d’AVA-ASAJA es recorda la importància que té la contractació de l’assegurança davant aquesta mena d’adversitats climàtiques, ja que els agricultors que no hagen contractat una pòlissa hauran d’assumir les pèrdues.