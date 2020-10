AVA-ASAJA demana al Govern i la UE que usen la resolució de l’OMC contra els EUA per a negociar la retirada dels aranzels als productes agraris

Connect on Linked in

L’organització reclama “compensacions als agricultors afectats per un problema que hauria d’assumir el sector aeronàutic o els governs implicats”

L’Organització Mundial del Comerç (OMC) preveu publicar en les pròximes setmanes una resolució que dona llum verda a la Unió Europea (UE) per a imposar aranzels sobre diferents productes dels Estats Units (els EUA), per valor de 4.000 milions de dòlars, en resposta als aranzels del 25% que l’Administració Trump prèviament va establir a productes agraris espanyols com els cítrics, els vins, els olis i els formatges per unes ajudes concedides a la indústria aeronàutica.

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) demana al Govern espanyol i a les autoritats de la UE que aprofiten aquesta decisió favorable de l’OMC per a negociar amb els EUA la retirada de les esmentades barreres comercials als productes agraris. L’organització sol·licita, a més, que aquestes gestions agiliten una solució diplomàtica de manera immediata, concretament abans que se celebren les eleccions presidencials als EUA el 3 de novembre, per a arribar a temps a les campanyes agrícoles que estan començant la seua fase de recol·lecció i comercialització als mercats exteriors.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, assenyala que “la UE té l’oportunitat d’inclinar la disputa comercial al seu favor, mentre que els EUA ha de baixar-se del ruc perquè es dedica a castigar però després no vol que li castiguen. Les dues parts sabien que estaven incomplint a través d’ajudes a les seues respectives indústries aeronàutiques i resulta intolerable que ho hagen pagat altres col·lectius que no tenen res a veure com és l’agrari.

Per això reclamen compensacions econòmiques per als agricultors afectats. Així mateix, Aguado reclama a l’OMC “una reflexió sobre com s’apliquen les seues sancions perquè paguen justos per pecadors. En aquest cas han de ser els propis governs i els sectors implicats els que haurien d’assumir les conseqüències. L’agricultura valenciana està pagant molt car l’abús dels EUA, el veto del mercat rus i tem un no-acord del *Brexit perquè podria suposar aranzels del Regne Unit”.