AVA-ASAJA denúncia que la conselleria d’Agricultura no té una estratègia de control contra aquesta plaga després de prohibir-se enguany la matèria activa més eficaç

Connect on Linked in

El Trips de l’Orquídia s’expandeix sense control en la citricultura valenciana i salta a l’alvocat



L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA- ASAJA) adverteix que la plaga del Trips de l’Orquídia (Chaetanaphotrips orchidi) s’expandeix sense control en la citricultura valenciana i fins i tot, donada la seua capacitat de creixement i adaptació, acaba de ‘saltar’ al cultiu de l’alvocat.



Des de la seua primera detecció en 2017, aquesta plaga d’origen forà ve ocasionant creixents danys en plantacions citrícoles valencianes, sobretot a les comarques de La Safor, La Ribera i L’Horta, que aconsegueixen fins al 50% de la collita en determinades parcel·les de taronja Navelina. No obstant això, és en la present campanya 2020/21 quan l’organització agrària preveu un repunt arran de la supressió del Metil Clorpirifos, la matèria activa que demostra una major efectivitat contra aquesta i altres plagues del cultiu.



En aquest sentit, el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, denúncia que “la conselleria d’Agricultura no té una estratègia de control veritablement eficaç contra el Trips de l’Orquídia perquè no ha pogut o sabut posar a la disposició dels citricultores cap mètode de lluita alternatiu al Metil Clorpirifos, ja siga fitosanitari o biològic, que permeta minimitzar les pèrdues milionàries que patiran per un problema generat per la incompetència i el desdeny de les pròpies administracions”.



Aguado subratlla el perill afegit que suposa la introducció del Trips de l’Orquídia en el cultiu de l’alvocat: “Estem vivint un moment dolç de l’alvocat a causa de la demanda internacional que registra aquest fruit subtropical, la qual es tradueix en preus raonables per als productors valencians. Però aqueixa rendibilitat pot córrer un greu risc si comencen a sorgir problemes de malalties i plagues que reduïsquen la productivitat”.



Any Internacional de la Sanitat Vegetal AVA-ASAJA recorda que el Trips de l’Orquídia no és una excepció i que els agricultors valencians també s’enfronten a altres plagues sense solucions