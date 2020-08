AVA-ASAJA denuncia que la prohibició de matèries actives triplica l’ús de productes fitosanitaris

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) denúncia que la decisió de la Comissió Europea de reduir cada vegada més l’ús de matèries actives provoca un major ús de tractaments fitosanitaris en el camp, ja que al no comptar amb eines eficaces els agricultors es veuen obligats a utilitzar diferents productes a la recerca d’un remei eficaç contra les plagues i malalties com són el cotonet de Sud-àfrica o la mosca blanca en el caqui. En aquest sentit, la prohibició de matèries actives eficaces triplica l’aplicació de pesticides en el camp i genera una pèrdua progressiva de la competitivitat en el mercat global.

L’augment de l’ús de tractaments fitosanitaris implica una major despesa per als agricultors que no es veu compensat amb el preu que reben pels seus productes, d’aquesta manera creix de manera alarmant l’abandó de camps per la falta de rendibilitat, la qual cosa comporta al seu torn una deterioració mediambiental irreversible. Així mateix, la prohibició de matèries actives eficaces per a la lluita contra plagues i malalties genera una depreciació comercial de la fruita que implica el desaprofitament alimentari de milers de tones. Paradoxalment els productes que s’importen de tercers països a la Unió Europea (UE) sí que tenen permés l’ús de matèries actives que han sigut prohibides per la legislació europea, però no obstant això, arriben als consumidors europeus i competeixen amb els nostres productes d’una manera devastadora i deslleial.

“Si l’objectiu de la UE era reduir l’ús de fitosanitaris amb les seues polítiques restrictives ens trobem amb una gran incongruència, ja que justament estan provocant l’efecte contrari en obligar els agricultors europeus a multiplicar els seus tractaments. Les plagues continuen estant presents en el nostre camp i s’incrementen contínuament. Davant aquest problema creixent els agricultors no comptem amb eines eficaces per a poder combatre-les”, assenyala el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado. A més, el dirigent agrari critica la falta d’actuació per part de les administracions per a revertir aquesta situació. “Brussel·les hauria d’aplicar normes recíproques, ja que els agricultors competeixen en un món globalitzat en el qual les regles del joc no són les mateixes per a tots. Amb aquestes prohibicions s’incentiva l’abandó de terres agràries, el desaprofitament alimentari, la deterioració mediambiental, però sobretot es condemna als agricultors comunitaris a la ruïna”, apunta Aguado.